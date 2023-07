История города в песнях: гостей Московского урбанистического форума ждет цирковой фестиваль «Улочки московские»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках Московского урбанистического форума в столице пройдет фестиваль «Улочки московские». Гости увидят дивертисмент о столице со множеством ярких цирковых номеров. Историю города и его жителей представят через призму музыкальных произведений о Москве. Цирковые номера будут тесно переплетаться с известными песнями, представляя жизнь москвичей разных профессий в разные эпохи.

Зрители шоу смогут погрузиться в атмосферу уютных московских улиц и больших и светлых проспектов, в постановках будут отражены значимые архитектурные объекты Москвы и достопримечательности. Артисты цирка и балета предстанут перед зрителями в образе москвичей прошлого, настоящего и будущего. В фестивальной программе примут участие воздушные гимнасты, можно будет увидеть аттракцион с медведями и собаками, номер «Подкидные доски», акробатическую дорожку и многие другие примеры циркового искусства.

С помощью современных визуальных и звуковых приемов, зрелищных цирковых номеров и атмосферной музыки создатели спектакля передадут идею уникальности Москвы как города с величайшей историей, которым стоит гордиться.

Фестиваль будет проходить с 1 августа по 10 сентября в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума. Выходной день — понедельник.

XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

