Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В рамках Московского урбанистического форума в столице пройдет фестиваль «Улочки московские». Гости увидят дивертисмент о столице со множеством ярких цирковых номеров. Историю города и его жителей москве. Цирковые номера будут тесно переплетаться с известными песнями, представляя жизнь москвичей разных профессий в разные эпохи.

Зрители шоу смогут погрузиться в атмосферу уютных московских улиц и больших и светлых п роспектов, в постановках будут отражены значимые архитектурные объекты Москвы и достопримечатель nosti. Артисты цирка и балета предстанут перед зрителями в образе москвичей прошлого, настоящего и б удущего. В фестивальной программе примут участие воздушные гимнасты, можно будет увидеть аттракцион с медведями и собаками, номер «Подкидные доски», акробатическую дорожку и многие другие примеры циркового искусства.

С помощью современных визуальных и звуковых приемов, зрелищных цирковых номеров и атмосфе рной музыки создатели спектакля передадут идею уникальности Москвы как города с величайшей ist орией, которым стоит гордиться.

Фестиваль будет проходить с 1 августа по 10 сентября в «Лужниках» в рамках Московского урбанисти ческого форума. Выходной день — понедельник.

XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники », в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

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