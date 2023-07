За полгода предприниматели выкупили у города более 31 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом полугодии 2023 года предприниматели выкупили у города более 31 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости по преимущественному праву.

«За шесть месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 164 объекта недвижимости общей площадью 31,08 тысячи квадратных метров. Больше всего помещений — 46 — выкуплено в центре столицы, их общая площадь составила 9,4 тысячи квадратных метров. На севере предприниматели приобрели 22 помещения общей площадью 4,09 тысячи квадратных метров. 20 помещений площадью 3,17 тысячи квадратных метров выкупили на юго-западе города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По 14 выкупленных помещений находится в ЗАО и СЗАО, их площадь составляет 1,93 и 1,96 тысячи квадратных метров соответственно. По 13 объектов приобрели в ВАО и СВАО, их общая площадь 2,41 и 3,15 тысячи квадратных метров.

Выкупить недвижимость могут представители бизнеса, арендующие ее не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом реализованные на специализированных аукционах помещения должны находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, не менее пяти лет.

« Перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП, размещен на портале mos.ru. Сегодня в нем находится более 1,7 тысячи помещений и отдельно стоящих зданий, которые представители бизнеса могут выкупить у города по преимущественному праву. Для этого нужно обратиться онлайн в Департамент городского имущества за госуслугой “Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы”, договоры купли-продажи заключаются в электронном виде», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года представители МСП выкупили у города по преимущественному праву более восьми тысяч объектов недвижимости общей площадью 1,63 миллиона квадратных метров.

Благодаря мерам государственной поддержки условия для развития бизнеса в Москве становятся все более комфортными. Число малых и средних предприятий в столице по итогам прошлого года превышает 830 тысяч, что на семь процентов больше, чем в 2021-м.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

