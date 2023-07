Для юных посетителей Московского урбанистического форума подготовили специальную программу в парке «Зарядье»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Для юных посетителей Moscow Urban Fest 2023 подготовили специальную программу. Фестиваль пройдет в парке «Зарядье» с 4 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Программа фестиваля включает более 100 мероприятий, которые пройдут как в уже полюбившемся “Заповедном посольстве”, так и в специально организованных новых местах», — отметил Сергей Левкин.

На площадках парка состоятся образовательные, развивающие и творческие мероприятия. Их организуют партнеры форума, в числе которых Музей Москвы, «Школа архитектурного развития», центр конструктивного пространства «Зотов», детские технопарки «На Зорге» и «Наукоград» МФЮА и МАСИ.

В специально построенном к фестивалю шатре «Луг» пройдут мастер-классы «Городская среда», «Реновация по четвергам» и «Архитектурные пятницы» детского технопарка «На Зорге». На занятиях «Город в искусстве», организованных центром конструктивного пространства «Зотов», юные москвичи освоят навыки создания плакатов, скульптур, изучат основы типографики и дизайна часовых циферблатов.

С 4 по 19 августа в «Заповедном посольстве» «Зарядья» ребята смогут принять участие в мастер-классах детского центра Музея Москвы. Каждый из них будет посвящен одному из 12 административных округов столицы. Преподаватели «Школы архитектурного развития» научат моделированию, пространственной колористике и цветопластике, концепт-графике и эргономике пространства, рассказали организаторы фестиваля.

«Просветительская программа для детей — один из ключевых элементов фестивальной программы в парке “Зарядье”, ведь любовь к родному городу, неравнодушие к его развитию и будущему прививаются в детстве. Лекции, мастер-классы, воркшопы, которые мы вместе с партнерами подготовили для юных горожан, не только послужат расширению кругозора, но и могут вдохновить их выбрать в будущем профессии в сфере искусства, архитектуры, строительства», — добавил генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров.

В этом году для посетителей Moscow Urban Fest 2023 подготовили большую программу, включающую кинопоказы, шоу артистов, культурные, образовательные и спортивные мероприятия. В день открытия фестиваля пройдет спортивная тренировка с Анной Тихой в большом амфитеатре, мастер-класс по созданию открыток в технике скрапбукинга и гончарному мастерству. Вечером состоится концерт, на котором выступят известные исполнители.

Большая фестивальная программа в парке «Зарядье» откроется в рамках Московского урбанистического форума

