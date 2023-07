Детский сад на 200 мест построят в Басманном районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Басманном районе построят детский сад на 200 мест. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Объект будет возведен в рамках Адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета», — сообщил Андрей Бочкарев.

Как отметила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, суммарная поэтажная площадь детского сада составит 6632 квадратных метра. Объект появится по адресу: улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1. Сейчас на земельном участке площадью 0,66 гектара находится аварийный жилой дом, подлежащий сносу.

Она добавила, что Сергей Собянин поставил задачу создать во всех районах разветвленную и удобную инфраструктуру, в первую очередь социальную. При этом важно, чтобы ей могли пользоваться все жители.

Сергей Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы с начала года

