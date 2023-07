Дайджест #ГУУговорит: От бумажного доллара к цифровому рублю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Есть на свете кое-что, гораздо более стабильное, чем цены на нефть, зерно и курсы валют – это наш дайджест #ГУУговорит. На этой неделе эксперты Государственного университета управления радуют нас разнообразием тем, приятного чтения.

— Ректор ГУУ Владимир Строев опубликовал колонку в преддверии саммита Россия – Африка, который прошёл в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Владимир Витальевич считает, что грядущий саммит окажет гораздо большее влияние на торгово-экономическое сотрудничество с африканскими государствами, чем предыдущее подобное событие в 2019 году. «Африканский континент по-прежнему воспринимается западными странами как рудимент колониальной эпохи, тогда как самим африканским государствам нужны более прагматичные, надежные и равноправные партнеры, которых они находят в лице как раз Китая и России. К тому же страны Африки положительно расценивают тренд на формирование в глобальной экономике фарватера многополярности, где в мире будет не один (США), а несколько центров влияния».

Также Владимир Строев дал комментарий на тему возникшего в России дефицита инженеров. «Нужно разрабатывать новое оборудование, налаживать собственные производственные линии. А для их обеспечения необходимы молодые современно мыслящие инженеры с новаторскими взглядами и желанием проявить себя», — говорит ректор.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов комментирует кризис Бреттон-Вудской системы. «Штампуя деньги в неограниченном количестве, американцы скупали на них активы по всему миру и безоглядно накапливали долги. Такая эмиссионно-долговая модель инерционна и до сих пор, хоть и с трудом, но поддерживает „на плаву“ экономику США, без Бреттон-Вуда она бы уже рухнула», – считает эксперт.

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко и заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсуждают возможности появления единой валюты стран БРИКС. «Вполне вероятно, что после успехов с проектом «Один пояс, один путь» Китай перейдет к этапу обеспечения финансовой независимости своих внешнеторговых потоков. А это потребует либо резкого усиления интернационализации юаня, либо введения межгосударственной валюты», — убежден Игорь Поляченко. Евгений Смирнов замечает, что при таком сценарии увеличение числа участников объединения будет полностью укладываться в политику Китая и других развивающихся стран.

Также Евгений Смирнов, на этот раз уже без коллеги по вузу, комментирует кризис европейской экономики. Он предполагает, что Запад опять во всём обвинит русских, хотя Европейский центральный банк сам ранее уже озвучивал прогнозы, что ужесточение монетарной политики приведет к снижению ВВП стран еврозоны в 2022-2025 годах на 2%

— Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина дала комментарий к статистическому исследованию самых уважаемых профессий России. Самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача — так ответило 57% респондентов. На втором месте оказались спасатели, за которых отдали голоса 54% опрошенных, а на третьем — пожарные (41%). Юлия Надехина говорит, что при выборе будущей профессии выпускникам необходимо понимать, что профессиональная стратификация динамична, а значит, некоторые профессии могут устаревать. Взамен им будут появляться новые, поэтому стоит выбирать «вечные» профессии или «профессии будущего».

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Лариса Шураева даёт советы, как справляться с тревожностью на работе и в жизни. Она рекомендует шесть способов, среди которых предлагается разрешить себе тревогу, принять её, переключить внимание, сделать её смешной и другие.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой в информационном материале об особенностях американской выборной системы делает предположения относительно исхода президентских выборов в США в 2024 году. Эксперт отмечает снижение активности одного из главных лидеров республиканцев Рона Десантиса. И в связи с этим предполагает, что альтернативой Байдену можно ожидать выдвижение «тяжеловеса» Трампа и запуск модели «Выборы-2020 2.0». При этом никакие обвинения и даже тюремное заключение юридически не помешают ему избираться и руководить страной в случае победы на выборах.

— Заведующий кафедрой статистики, доцент кафедры финансов и кредита ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов разъяснил особенности цифрового рубля. По сути это будет тот же рубль, который можно будет «купить» простым переводом с карты. «Предполагается, что на начальном этапе в экосистему цифрового рубля будет включено 15 банков. Но весьма вероятно, что будет как с системой быстрых платежей — за короткое время почти все банки доработают свои приложения и станут поддерживать операции с цифровым рублем», – предполагает Николай Кузнецов. Кроме того, благодаря полному контролю за цифровыми кошельками со стороны ЦБ, цифровой рубль будет заметно безопаснее обычного.

Также Николай Кузнецов комментирует решение крупнейших российских банков прекратить приём долларов и евро через банкоматы. Эти банки находятся под санкциями и переводить валюту за рубеж всё равно не могут, поэтому эксперт предполагает, что это системное решение, причины которого скоро раскроются.

Кроме того, Николай Кузнецов объяснил почему россияне начали продавать запасы валюты. Есть две основные причины: прекращение роста доллара и истощение финансовых запасов населения, вызванное ростом цен на потребительские товары. «К тому же подъем ключевой ставки стимулировал рост доходности рублевых инструментов, например, вкладов и облигаций, сделав их более привлекательными чем валюта, просто лежащая на счету», – добавляет экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объясняет экономические причины успеха современных блогеров и тренеров личностного роста. «В успехе ряда блогеров основой явилось совпадение нескольких видов областей деятельности. Развитие маркетинга привело к фетишизации брендов, разновидностью которых стал бренд личности», – считает эксперт.

Кроме того, Наталья Казанцева комментирует новость о предполагаемом безвизовом режиме с Китаем. «Следует учитывать, что сегодняшнее послабление в пересечении границы с Китаем коснётся лишь групповых туров с определённой социально-культурной программой», – акцентирует эксперт. Пока туристические агентства не готовы предлагать пакетные туры, ослабление визового режима мало скажется на простых туристах.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, доктор экономических наук Галина Сорокина рассказала почему растут мировые цены на зерно. Причины в отмене зерновой сделки, а также в неблагоприятных погодных условиях в Индии и Китае. Но даже если цены поднимутся ещё на 100 долларов за тонну, до 330-340, они всё равно не превысят уровень конца 2021 года.

Галина Сорокина продолжает зерновую тему в рассуждениях об очередном пакете санкций. «После прекращения действия черноморской зерновой инициативы формально исчезли ограничения для введения санкций по поставке продовольствия из России, тем более формально напрямую эти меры пока не были введены. Поэтому я не удивлюсь, если будут введены санкции на российское зерно», – заключила экономист.

Ещё Галина Сорокина рассуждает на вечную тему возможного введения четырёхдневной рабочей недели. Казалось бы, все только за, но есть нюансы. «Сокращение продолжительности рабочей недели без сокращения уровня дохода работника увеличивает издержки, а, следовательно, практически всегда будет вести к росту цен», – сообщает эксперт. Этому вряд ли кто-то обрадуется.

Также Галина Сорокина оценила состояние российского автопрома. Эта отрасль сейчас не в лучшем состоянии – тяжело сказывается уход западных компаний, а мощные китайские конкуренты стараются захватить освободившийся рынок. Тем не менее в 2023 году наблюдается рост продаж отечественных автомобилей, а промышленники сделали соответствующие выводы по росту локализации производства и снижению зависимости от зарубежных компаний.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Жуков рассказывает о плюсах и минусах путешествий на машине. Среди плюсов возможность самостоятельно выстраивать маршруты, среди минусов усталость и аварийные риски.

Кроме того, Вадим Жуков комментирует изменение направлений туристических потоков. Он считает, что сейчас в туриндустрии идет процесс своего рода переоценки ценностей. «Стали больше понимать прямые и косвенные выгоды от развития принимающего туризма вместо ориентации на поставку щедрых туристов на чужие курорты», — говорит эксперт.

И напоследок, как вы возможно уже привыкли, обращаем ваше внимание на канал ГУУ в «Дзен». На этой неделе так, кроме всего прочего, есть интересный материал о текстовых нейросетях и признаках, которые отличают сгенерированные тексты от написанных человеком.

До встречи на следующей неделе. Надеемся она не поставит очередной рекорд по уровню осадков.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI