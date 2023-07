ГУУ принял участие в саммите Россия – Африка

Source: MIL-OSI Russian Language News

27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит Россия – Африка, в котором приняли участие представители Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым.

Саммит Россия – Африка является важным политическим и экономическим событием этого лета. В нём приняли участие представители 49 африканских государств. Программа саммита и форума оказалась весьма насыщена встречами на высшем уровне, конференциями, семинарами, дискуссиями, было подписано множество соглашений.

Владимир Строев отметил исключительное значение сотрудничества России с Африкой:

«Сегодня, когда мир перестраивается на многополярную систему, Российской Федерации очень важно наладить как можно больше политических, экономических и культурных связей со странами Африки. Наша страна, как и Африка, мультикультурна и многоконфессиональна, нам будет проще друг друга понять. Тем более, что у нас уже есть богатый опыт сотрудничества. Советский Союз строил в различных странах Африки промышленные и социальные объекты, развивал инфраструктуру, поддерживал в борьбе за независимость от европейских колонизаторов. Африка делилась с нами природными ресурсами и отправляла молодёжь получать высшее образование. Эти связи никогда не обрывались окончательно. Если говорить об образовании, то сейчас в Государственном университете управления учится 78 граждан из 22 стран Африки, включая Египет, Камерун, Судан, Гвинею, ЮАР и другие. С 2020 года прирост иностранных учащихся из африканских стран в ГУУ составил 41,8%. Наши выпускники добиваются значительных карьерных успехов, работают в посольствах и министерствах своих государств. ГУУ готов способствовать дальнейшему развитию взаимосвязей России и Африки в области науки и образования».

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков выступил с докладом на стратегической сессии «Кооперация в сфере высшего образования».

«Сегодня в российских вузах обучается чуть больше 34 тысяч африканских студентов. С каждым годом мы увеличиваем количество бюджетных мест. В 2020 году по квоте Правительства РФ было выделено 1700 мест для студентов из Африки, в этом году уже 4700. Мы готовы двигаться и дальше: это важная составляющая, возможность бесплатно обучаться в России, получить образование в лучших университетах», — отметил министр.

Модерировал встречу Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. По его словам, вопросы кооперации в сфере высшего образования — одна из важнейших тем сотрудничества России и Африканского континента. При этом основное направление — это подготовка кадров для новой экономики и новой жизни.

В первый день саммита глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал три межведомственных меморандума, каждый из которых направлен на развитие и укрепление сотрудничества в сфере высшего образования, науки, технологий и инновационной деятельности. Меморандумы подписаны со следующими странами: Центральноафриканской Республикой, Мозамбиком, Джибути.

Достигнутые договоренности подразумевают:

– разработку и реализацию совместных образовательных и научных программ и проектов;

– обмен опытом и информацией по вопросам, касающимся нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования и науки;

– развитие прямых партнерских связей между вузами, академической мобильности преподавателей и студентов;

– обмен учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями;

– организацию и проведение совместных семинаров, симпозиумов, конференций, выставок и других встреч.

Также Валерий Фальков и министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия Белете Молла подписали соглашение о создании Российско-Эфиопского центра биологических исследований.

«С большим удовольствием приветствую вас в Санкт-Петербурге — культурной столице России. Хочу напомнить, что много стихотворений этому городу посвятил великий русский поэт Александр Пушкин, чей прадед был родом из Эфиопии. В феврале этого года мы отметили 125 лет со дня установления официальных дипломатических отношений, а сегодня мы подпишем межправительственное соглашение о создании в вашей стране Российско-Эфиопского центра биологических исследований», — отметил Валерий Фальков.

По словам главы Минобрнауки России, создание Центра — это давно назревшее решение.

27 июля в рамках деловой программы саммита Россия — Африка по направлению «Экономика нового мира» прошла панельная дискуссия «ЕАЭС — Африка: горизонты сотрудничества». Среди спикеров и экспертов был член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

«Когда мы работали над меморандумом о сотрудничестве, мы выделили приоритетные отрасли нашей совместной работы. Это сельское хозяйство и инфраструктура прежде всего, торговля, инвестиции, развитие предпринимательства. Главная содержательная работа — обмен лучшими интеграционными практиками — был бы интересен прежде всего в наиболее чувствительной для нас сфере взаимодействия с Африканским континентом — это техническое регулирование. Таможенно-тарифная проблема не столь актуальна, потому что почти все африканские страны пользуются преференциями и таможенные барьеры почти нулевые для африканских товаров. А вот санитарные, фитосанитарные барьеры и непонимание того, как у нас устроено регулирование доступа на российский продовольственный рынок — здесь, мне кажется, нужно серьезно поработать», — сказал Сергей Глазьев.

В работе сессии «Новый миропорядок: от наследия колониализма к суверенитету и развитию» приняли участие заместитель министра науки и высшего образования России, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский.

По словам заместителя министра, на сегодняшний день существуют два подхода к экспорту образования: российский и западный. Западный состоит в том, чтобы найти самых талантливых людей в африканских государствах и, увлекая личными перспективами, дать им образование и оставить у себя, чтобы они работали на интересы западных стран. В таком случае африканское государство-донор не получает ничего, но теряет талантливых людей. Противоположный подход, которого мы придерживаемся ещё с советского периода, состоит в том, чтобы выпустить иностранных специалистов высокого уровня и стимулировать их возвращение на родину в целях их дальнейшего вклада в развитие своих стран.

Кроме деловой программы в рамках саммита Россия – Африка прошёл фестиваль культуры, спортивные соревнования, проект «Здоровое общество» и другие мероприятия.

