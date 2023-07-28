Город выставил на торги 20 машино-мест в Матушкине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Матушкино на торги выставили 20 машино-мест на многоуровневом паркинге. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город приглашает автовладельцев к участию в торгах по продаже парковочных мест на многоуровневой наземной стоянке в Зеленограде. Площадь машино-мест составляет в среднем 14 квадратных метров. Они будут реализованы без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот», — рассказал он.

Паркинг расположен рядом с жилмассивом на улице Летчика Полагушина между Центральным и Панфиловским проспектами. Это обеспечивает удобный доступ в центр Зеленограда и к Ленинградскому шоссе. Недалеко от стоянки есть автосервис, шиномонтаж, магазины запчастей, мойки и АЗС.

Заявочные кампании завершатся в период с 7 по 15 августа, итоги подведут 9–17 августа. Для участия понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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