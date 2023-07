В часы пик интервалы движения поездов на участке между станциями Останкино и Зеленоград — Крюково составят пять минут

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Продолжается подготовка к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Планируется, что по диаметральным маршрутам (в сторону Раменского) будут ездить “Иволги 3.0” и современные составы ЭП2Д в течение всего дня каждые 10 минут. На Ленинградский вокзал они приезжать не будут. Такая же технология работы и на Казанском направлении: поезда, которые едут из Зеленограда в Раменское и из Раменского в Зеленоград, не будут приезжать на Казанский вокзал», — рассказал Максим Ликсутов.

На вокзал будут приезжать привычные «Ласточки» и обычные электропоезда, в том числе из дальнего пригорода, каждые 10 минут в часы пик. Вне часа пик они будут ездить в среднем каждые 20 минут. В них также будут действовать тарифы МЦД.

Также на Ленинградский вокзал будут прибывать и экспрессы, в том числе из Зеленограда, — их движение планируется сохранить, но тарифы МЦД тут действовать не будут.

Общий интервал между поездами на участке между железнодорожными станциями Зеленоград и Останкино составит всего пять минут в часы пик — так же, как на участке между станциями Ипподром и Электрозаводская. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут.

Всего к запуску МЦД-3 будет работать 38 станций. Еще три появятся позже: Митьково, Малино и Рижская.

На Рижской можно будет совершить пересадку между МЦД-3, МЦД-2, МЦД-4 и двумя линиями метро: Калужско-Рижской и БКЛ. Станция Митьково также объединит МЦД-3 и БКЛ, а еще — Сокольническую линию метро.

Последней пересадочной станцией на метро на Ленинградском направлении с поездов, которые следуют в сторону Раменского, будет Останкино. Как и на Казанском направлении, нужно смотреть на головной вагон и информационное табло, чтобы узнать маршрут поезда.

На график «Сапсанов» запуск МЦД-3 никак не повлияет — они также продолжат перевозить пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург по привычному расписанию.

«Продолжается подготовка к запуску МЦД-3. В следующем месяце пассажирам станет доступна новая линия наземного метро. Она улучшит транспортную ситуацию в Зеленограде, Молжанинове, а также в районах Московской области. Поезда будут следовать каждые пять минут в пик, сократится и время между поездами днем», — дополнил заммэра.

