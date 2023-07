В России разработают специальные меры господдержки технологических стартапов

Source: MIL-OSI Russian Language News

России будет создан специальный правовой режим для малых технологических компаний (МТК), разрабатывающих собственные инновационные решения. Таким образом, МТК смогут получать существующие меры господдержки, а также под них будут разработаны новые, в том числе налоговые преференции, льготные займы, упрощенный порядок закупок продукции у таких компаний и иные адресные преференций. Разработанный Минэкономразвития России законопроект о развитии технологических компаний закрепит понятия «технологическая компания» и «малая технологическая компания» и критерии для их определения. В Правительстве это направление курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Соответствующий законопроект, поддержан Советом Федерации и Государственной думой. После подписания Президентом Владимиром Путиным документ вступит в силу.

Под технологической компанией понимается российская коммерческая организация, которая занимается разработкой или производством продукции (оказанием услуг) с использованием собственных инновационных технологий.

Также предусматривается создание Реестра малых технологических компаний в составе государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития. Порядок формирования и ведения Реестра, состав сведений и порядок доступа к сведениям, содержащимся в реестре, должно будет установить Правительство.

«Для отнесения компании к МТК она должна доказать свою технологичность. Это может быть сделано двумя способами – либо же по заявлению компании, через верификацию центров экспертизы, либо автоматически, с учетом ее опыта реализации инновационных проектов и нахождения в едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Небольшой технологический бизнес является более гибким по сравнению с крупным и может стать основным драйвером в достижении технологического суверенитета», – прокомментировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

В обоих вариантах устанавливаются два «входных критерия» – это объем выручки (не более 4 млрд рублей) и соответствие ОКВЭД, установленному Правительством (компания не должна представлять сектор оптовой-розничной торговли, строительства и иные нерелевантные для разработки технологий направления деятельности). При наличии информации о компании в едином реестре конечных получателей государственной поддержки, а также соответствии «входным критериям» организация считается технологичной, и информация о ней вносится в Реестр МТК. В случае если компания ранее не получала государственную поддержку, то для внесения в этот Реестр она должна пройти проверку технологичности в Центре экспертизы. Экспертиза не будет превышать 10 дней, а в случае запроса дополнительной информации 20 дней.

Кроме того, в дальнейшем малые технологические компании смогут попасть на разрабатываемую «витрину стартапов», чтобы быть замеченными потенциальными частными инвесторами.

