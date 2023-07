В НГУ состоялась церемония открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

28 июля в Новосибирском государственном университете прошло торжественное открытие проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Оставить след в отрасли беспилотных авиационных технологий приехали специалисты со всей страны: 400 директоров компаний беспилотных авиационных систем (БАС), главы субъектов из 11 регионов страны и замгубернаторы из 40 регионов, более 10 региональных министров и ректоров университетов. Среди самых многочисленных региональных команд, в которых зарегистрировалось более 100 участников, оказались представители Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Республики Башкортостан, Челябинской, Нижегородской, Томской, Сахалинской и Свердловской областей и Республики Татарстан.

— «Архипелаг 2023» сфокусирован на одной теме – про дроны, про будущее небо, про то, как мы это небо осваиваем, про то, как мы его открываем. Главная тема предельно актуальна – она про то, какими технологическими системами мы строим защиту неба, про то, какие дроны и где должны в ближайшие годы летать. Ну и конечно, второй вопрос – это человек, который живет в будущем. Как мы мыслим себя в этом новом технологическом мире? Это главный фокус «Архипелага» этого года, — рассказал об интенсиве Специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Участников и организаторов всероссийского мероприятия поприветствовал глава Новосибирской области.

— Новосибирская область не раз участвовала в «Архипелаге» – в этом году уже как принимающий регион. «Архипелаг» – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив. Последние полтора года научили нас: когда мы сталкиваемся с вызовами и ограничениями, наши исследователи, инноваторы, предприниматели, промышленники способны делать удивительные вещи в короткий период. Но то, что в Новосибирской области такое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага», и основного трека – беспилотной авиации, так много организаций, которые стремятся к развитию в этих направлениях, мы узнали, только полностью погрузившись в процесс запуска «Архипелага 2023», — отметил в обращении к участникам «Архипелага» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

От лица сотрудников, преподавателей и студентов НГУ гостей события поздравил ректор Новосибирского госуниверситета, академик РАН Михаил Федорук.

— Интенсив открывается на площадке Новосибирского государственного университета, в новосибирском Академгородке – ведущем научно-образовательном центре России. И очень важно, что столь значимое для Новосибирской области и для всей Российской Федерации мероприятие проходит во время кульминации приемной кампании. Думаю, что проведение Архипелага здесь, в Новосибирске: в НГУ, НГТУ, Кольцово – поможет укрепить репутацию наших университетов как ведущих вузов страны, — сказал в своем обращении ректор.

Концертная программа была насыщена музыкальными и танцевальными номерами, вдохновляющими напутственными словами от представителей компаний-организаторов мероприятия и экспертов, которые вкратце презентовали основные блоки программы интенсива. В конце концертной программы состоялось зрелищное шоу беспилотников.

Справка: С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. В мероприятиях примут участие свыше 3000 человек: 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области беспилотных авиационных систем (БАС), 1013 участников соревнований дронов, лидеры мнений и эксперты из 73 регионов. Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким направлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов – участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Архипелаге 2023» дополнительную акселерацию.

