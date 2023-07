В Москве создадут cоюз профессиональных электротехников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») и компания «ИЭК Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве и создании союза профессиональных электротехников. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Сейчас в Москве мы активно улучшаем подходы к обучению в колледжах. Делаем их ориентированными на практику, воспитываем подготовленных специалистов, думаем об их бесшовном трудоустройстве. Для этого особенно важно, чтобы колледжи четко знали потребности и современные запросы работодателей, были в постоянном контакте с ними. Один из результатов такого взаимодействия — намерение о создании в Москве союза профессиональных электротехников. В его рамках будут разработаны единые стандарты профессий, открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, будет создана общая база специалистов и работодателей для сопровождения карьерного трека. Такие совместные усилия помогут обеспечить качественную подготовку квалифицированных молодых специалистов, в которых нуждаются предприятия города», — сообщила Анастасия Ракова.

Союз профессиональных электротехников будет представлять собой экспертное сообщество педагогов, ученых и производственников — профессионалов, которые знают отрасль изнутри и понимают, как ее развивать и каких специалистов готовить для экономики города.

«Национальный исследовательский университет “МЭИ” как научно-образовательный центр, с которым сотрудничают крупнейшие энергетические компании и предприятия промышленного и аэрокосмического комплекса, полностью поддерживает инициативу создания центров сертификации и платформы носителей практик. База соискателей в сфере электротехники с информацией об их практических навыках и квалификации облегчит работодателям поиск необходимых кадров. А специалисты смогут подбирать себе подходящие вакансии и планировать карьерный путь», — отметил первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Одной из главных задач союза станет практико-ориентированная и опережающая подготовка специалистов. Они будут обучаться работе с инновационными оборудованием и системами до их внедрения на производстве.

«Для нашей компании участие в подготовке и обучении высококвалифицированных профессионалов означает ускоренное развитие предприятия, а также промышленной, строительной и других отраслей столичной экономики. Мы изготавливаем высокотехнологичное электротехническое оборудование и хотели бы помогать обучать специалистов, которые будут на нем работать. Также планируем в партнерстве с передовыми учебными заведениями и промышленными компаниями организовывать новые современные площадки для апробации и разработки профессиональных стандартов. Одну из первых таких мастерских откроем в колледже “26 КАДР”. Уверена, что вместе мы добьемся высоких результатов!» — подчеркнула Наталия Бельская, директор по персоналу компании «ИЭК Холдинг».

Также союз будет заниматься профессиональной ориентацией школьников. В планах — помощь в получении востребованных инженерных и рабочих специальностей в сфере электромонтажа, электрификации, энергетики и электротехники в промышленной и строительной отраслях.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР») входит в 100 лучших организаций среднего профессионального образования России. Он ежегодно выпускает свыше 1,2 тысячи квалифицированных специалистов в области архитектуры и дизайна, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, информатики и логистики, химических технологий, электромонтажа и других направлений. В рамках чемпионатов профессионального мастерства колледж он одним из первых в Москве начал развивать компетенцию «электромонтаж», а также выдавать независимую оценку квалификаций в этой сфере. В колледже работают более 300 преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагоги также регулярно повышают квалификацию, в том числе стажируясь на профильных предприятиях столицы.

20 июня в колледжах Москвы началась приемная кампания. Город предлагает абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных профессий и специальностей. Это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Подать заявления можно до 15 августа на портале mos.ru или в самом колледже. На специальности, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершается 10 августа.

