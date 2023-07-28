Бригады и техника Мосводостока продолжают дежурство на улицах столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с сильными ливнями. На улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.

В ночь на 28 июля в отдельных районах города выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. Больше всего их зафиксировали в Зеленоградском (32 миллиметра), Троицком и Новомосковском (17 миллиметров) и Восточном (16 миллиметров) административных округах.

Дождь продолжится в течение дня . Синоптики прогнозируют еще до 25 миллиметров осадков. Местами возможна гроза.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Заявки также принимают в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы стараются оперативно реагировать на все поступающие сообщения.

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