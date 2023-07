Бизнес сможет получить статус резидента ОЭЗ в 3 раза быстрее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

тать резидентом ОЭЗ будет возможно за 15 дней вместо 40, либо за 5 дней в случае реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Это стало возможным благодаря, разработанному законопроекту для комплексного и системного совершенствования механизма особых экономических зон. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на пленарном заседании СФ.

Совет Федерации одобрил законопроект о совершенствовании регулирования ОЭЗ. Документ разработан Минэкономразвития России и направлен на оптимизацию схемы создания и управления ОЭЗ, а также упрощение получения инвесторами статуса резидентов.

«Вместо объемных бизнес-планов инвесторы будут подавать с заявкой на получение статуса резидента краткий паспорт проекта и финансовую модель. Вводим механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ – договор о совместном производстве продукции. Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента –за 5 дней вместо 15. Также в рамках договора будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны»,- отметил замминистра.

Дмитрий Вахруков сообщил, что при этом повышается уровень ответственности инвесторов.

«Выкупить землю резидент сможет только по факту выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности. В договор аренды с инвестором вводится порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты резидентом своего статуса. Для добросовестного и ответственного инвестора это не станет нагрузкой, но общее качество и уровень реализуемых проектов поднимет», – подчеркнул замминистра.

«Правительство Москвы активно участвовало в проработке изменений в закон об особых экономических зонах, чтобы в финале создать действенный механизм, позволяющий стимулировать дополнительное развитие этих площадок, не создавать административных преград и барьеров. На наш взгляд одним из ключевых пунктов является то, что текущие поправки конкретизируют существенные условия соглашения об осуществлении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями. Также поправки позволяют достаточно быстро вводить новых резидентов и запускать новые высокотехнологичные производства», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Одно из изменений касается ОЭЗ, которые не работают эффективно в течение 5 лет подряд. Такие зоны могут быть закрыты. Это важно, потому что такой подход поможет улучшить общую эффективность использования ОЭЗ», – прокомментировал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

«Мы всецело поддерживаем принятые поправки, направленные на совершенствование и повышение эффективности инструмента ОЭЗ в России. Мы взаимодействовали с коллегами, проводили консультации при их разработке. Принятый пакет поправок в полной мере отражает эволюционное развитие проекта и учитывает потребности инвесторов в текущих условиях. Вместе с тем, мы уверены, что законодательство в этой сфере, как и проект ОЭЗ, продолжит совершенствоваться для того, чтобы площадки ОЭЗ оставались наиболее востребованным инструментом для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных производств», – прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Уменьшился срок подписания договора, «ушли» лишние пакеты документов и ненужные барьеры. Мы приветствуем и всячески поддерживаем это начинание, ведь у нас регионе работают целых пять особых экономических зон. Каждое 10-е рабочее место в ОЭЗ станы приходится на Московскую область, здесь работает и каждая пятая компания всех российских ОЭЗ. На площадках ОЭЗ локализуются и другие важные предприятия: производства лекарственных препаратов и высокотехнологичного оборудования, медицинских решений и IT-компании», – прокомментировала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

