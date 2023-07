Бизнес сможет выбрать дату и время визита инспектора

Source: MIL-OSI Russian Language News

акое право позволит бизнесу согласовывать удобное время и дату проведения профилактического визита инспектора. Для этого в Законе о контроле закрепят право предпринимателей направить в надзорный орган заявление с просьбой о проведении профилактического визита – выезда инспектора на производственный объект для разъяснения требований законодательства. Такое заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. Инспектор и предприниматель совместно определяют конкретную дату выхода на объект. Получение всесторонней консультации по итогам осмотра предприятия позволит предпринимателю получить сигнал о рисках возможного нарушения и своевременно их предотвратить. Ранее профвизиты проводились только по решению контролирующих органов, и инспекторы могли отказать в такой просьбе бизнеса. Соответствующие поправки, подготовленные Минэкономразвития России, в Закон о контроле, одобрены Советом Федерации. После подписания Президентом Владимиром Путиным документ вступит в силу.

Куратором этого направления является заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Законодательное закрепление возможности попросить контрольный орган о проведении профилактического визита является логичным шагом в развития системы государственного контроля, основанной на приоритете профилактики, — пояснил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин. — Контролеры уже шли на встречу просьбам о проведении выездных консультаций предпринимателей, однако для развития этой практики требовалось урегулировать этот алгоритм на уровне федерального закона».

«Для предпринимателей возможность самостоятельно инициировать выезд инспектора в согласованное время – это очередной положительный шаг на пути развития профилактики нарушения обязательных требований, — прокомментировал поправки председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он подчеркнул, что «принятие закона является результатом системного диалога бизнес-сообщества и регулятора, которое осуществляется в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. — Профилактические визиты позволят добросовестным компаниям получать своевременную оценку соблюдения обязательных требований. Таким образом, государство становится помощником в процессе ведения бизнеса, а не препятствием для этого».

По мнению Алексея Репика, следующим этапом может стать «совершенствование индикаторов риска для бизнеса, который прошел такие профилактические визиты, для сокращения для этих организаций плановых проверок, либо освобождения от них».

«”ОПОРА РОССИИ” поддерживает закрепление в законе права бизнеса на проведение согласованного с ним профилактического визита инспектора на предприятие. Более того, теперь предприниматель сам может инициировать визит инспектора в согласованное время. Это еще раз доказывает успешную реализацию проводимой Правительством РФ реформы контрольно-надзорной деятельности на основе обратной связи от бизнес-сообщества. Мы неоднократно поднимали вопрос о смещении фокуса внимания органов контроля — от проверок бизнеса в сторону профилактики нарушения обязательных требований, теперь развитие этого процесса получило законодательное закрепление. Профилактические визиты уже успели зарекомендовать себя среди представителей бизнес-сообщества. Благодаря им предприниматели могут своевременно получать консультацию и добросовестно устранять возможные нарушения обязательных требований без применения административных мер. Важно отметить, что при их проведении инспектор не вправе выдавать предписания, его меры носят сугубо рекомендательный характер», – прокомментировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

