Безопасность в приоритете. Где и как можно ездить на электросамокатах в Москве

Электросамокат — удобный вид транспорта для поездок на короткие расстояния. На нем можно с ветерком добраться до офиса, места учебы, парка, торгового центра. Но не стоит забывать, что неосторожное управление может помешать другим участникам движения.

Наша общая задача — сделать движение электросамокатов максимально безопасным во всем городе. Вместе с операторами проката мы уже организовали около 200 медленных зон, где скорость транспорта автоматически уменьшается до 5–15 километров в час, что позволило снизить аварийность с участием арендованных самокатов в людных местах. Мы постоянно ищем новые возможности и пути дальнейшего повышения безопасности и привлекаем к участию в этом вопросе разные организации, в том числе образовательные Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Mos.ru объясняет, как обезопасить поездки, какие новые правила заработали в России с марта этого года, зачем нужны ограничения скорости, почему нельзя выезжать на пешеходный переход «верхом» даже тогда, когда поблизости нет машин, чем опасно кататься вдвоем и почему даже продвинутым пользователям не помешает пройти обучение управлению электросамокатом.

Транспорт последней мили

С каждым годом на улицах Москвы становится все больше электросамокатов — для них и велосипедов в городе оборудовано более 12 тысяч парковок. Наряду с обычными самокатами, велосипедами и моноколесами электросамокаты называют транспортом последней мили, так как они позволяют быстро добраться от станции или остановки до пункта назначения.

Покупать собственный электросамокат необязательно: в столице работает множество сервисов аренды. Это удобно, так как не приходится заряжать устройство и везде брать его с собой. Зарегистрироваться в приложении и арендовать самокат могут пользователи старше 18 лет.

Права для управления большинством видов электросамокатов не нужны. Однако если электромотор вашего устройства обладает номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 киловатта, то его уже приравнивают к мопеду. В таком случае для управления электросамокатом необходимы права категории А.

Независимо от мощности электросамоката, всем водителям следует соблюдать правила передвижения, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. Это особенно важно в условиях мегаполиса с его высоким трафиком.

Раньше человек на электросамокате считался пешеходом и правила безопасного вождения носили лишь рекомендательный характер. А с марта 2023 года в России вступили в силу новые правила для средств индивидуальной мобильности (в том числе сегвеев, моноколес, гироскутеров и другого транспорта на аккумуляторах). Люди на самокатах без двигателя, роликах и скейтбордах по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Дорога для самоката

Прежде чем встать за руль электросамоката, необходимо разобраться, где можно на нем ездить. Пользователи разделены на три категории. Дети до семи лет могут кататься на тротуарах, пешеходных, велопешеходных дорожках (с той стороны, где идут пешеходы) и в пределах пешеходных зон, но в присутствии взрослых. Ребята от семи до 14 лет — там же, но наличие сопровождающего не обязательно.

Людям старше 14 лет разрешено ездить по всей велоинфраструктуре и пешеходным зонам. Однако на тротуары и в пешеходные зоны допускаются только транспортные средства, масса которых не превышает 35 килограммов (либо если вы сопровождаете ребенка до 14 лет, который следует рядом). Дело в том, что, если водитель не справится с управлением, он может нанести серьезные травмы своим громоздким устройством кому-либо из гуляющих. Поэтому придется слезть с «коня» и везти его с собой. За причинение по неосторожности вреда здоровью легкой и средней тяжести предусмотрен штраф в размере до 1500 рублей.

Владельцы электросамокатов нередко создают аварийные ситуации, выезжая на дорогу и сливаясь с потоком машин. Автомобилисты не всегда успевают вовремя отреагировать на более маневренного и миниатюрного соседа. Если скорость была высокой, возможен серьезный ущерб здоровью. Да и водитель машины, пытаясь уйти от столкновения, может задеть другие авто. Поэтому на магистрали, где допустимая скорость превышает 60 километров в час, въезд двухколесному транспорту воспрещен.

Зато въезд свободен на обочины, выделенные полосы для городского транспорта, правый край проезжей части дорог, где скорость ограничена 60 километрами в час. Нельзя обгонять или объезжать машины с левой стороны, ехать надо только по ходу движения в один ряд. Если поблизости появилась велодорожка или тротуар, необходимо переместиться на них.

Когда речь идет о поездках по дорогам, электросамокат должен быть оборудован тормозной системой, сигналом и световозвращателями (белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон и красного цвета сзади), а еще фарой белого цвета. Все это облегчает управление, к тому же самокат виден издалека другим участникам дорожного движения.

В темное время суток, в тоннелях или в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад) необходимо включить передние фары и задний фонарь, надеть одежду со световозвращающими элементами. А защитный шлем и накладки на колени и локти следует надевать вне зависимости от времени суток и погоды. За создание помех в движении транспортных средств положен штраф в размере 1000 рублей.

На арендованном самокате можно кататься в пределах зоны работы сервиса. Она всегда указана в мобильном приложении.

Не гони!

Современные электросамокаты способны разгоняться более чем до 50 километров в час. Однако такая скорость слишком опасна, когда человек никак не защищен. Упасть с несущегося самоката легко, а остаться невредимым после такого падения сложно. Кроме того, на высоких скоростях угол обзора снижается — можно не заметить препятствие вовремя.

Поэтому в городе теперь нельзя развивать скорость выше 25 километров в час. В жилых и велосипедных зонах, на дворовых территориях часто встречаются дети, там правила еще строже — не более 20 километров в час. В пешеходных зонах стоит ориентироваться на скорость потока гуляющих. Тем, кто ее превышает, грозит штраф в размере 800 рублей.

В прокатные самокаты встроен ограничитель скорости, который не даст разогнаться быстрее 25 километров в час. А в так называемых медленных зонах в парках, скверах, на оживленных улицах транспорт автоматически притормозит до 5–15 километров в час. Москва — один из первых городов мира, где введено больше всего медленных зон. Их в столице насчитывается около 200, 50 из них расположено в жилых кварталах.

С ветерком по переходу, или Частые ошибки самокатчиков

Почему нельзя проехаться «верхом» по пешеходному переходу — так же быстрее? Это одна из самых распространенных ошибок пользователей двухколесного транспорта. Водители автомобилей могут не успеть остановиться, если на нерегулируемый переход внезапно выскочит «наездник». Прежде чем начать пересекать дорогу, необходимо спешиться, удостовериться, что водители ближайших машин видят пешехода на зебре, и только затем идти пешком, катя электросамокат рядом с собой.

Еще одно заблуждение: на электросамокате допустимо кататься вдвоем. Во-первых, такой транспорт в большинстве случаев рассчитан на одного человека, он может попросту сломаться в пути. Если конструкция электросамоката предусматривает такую возможность, то можно кататься и вдвоем, однако подобные модели встречаются довольно редко и в прокате их, скорее всего, вы не найдете.

Во-вторых, управлять самокатом с пассажиром станет труднее, так как из-за перевеса и неправильного распределения массы легко потерять равновесие на повороте или ухабе. А упасть вдвоем куда опаснее, чем одному. Штраф и за езду по переходу, и за поездку вдвоем составляет 800 рублей.

На электросамокате нельзя кататься в нетрезвом состоянии. Алкоголь замедляет реакцию, что повышает риск попасть в ДТП. За пьяное вождение электросамоката предусмотрен штраф до полутора тысяч рублей. Так что после корпоратива или похода в бар с друзьями лучше взять такси.

Обучение, как в автошколе

Для тех, кто хочет узнать обо всех нюансах управления электросамокатом от профессионалов, столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в 2022 году запустил бесплатный образовательный проект «Включите режим безопасности». Его проводят специалисты Центра организации дорожного движения совместно с сервисами аренды. Во время велосезона проходят лекции и мастер-классы по безопасному вождению. В этом году такую же работу продолжили в школах и высших учебных заведениях. Анонсы мероприятий можно посмотреть на страницах операторов в социальных сетях или в телеграм-канале «Дептранс Москвы».

Одним из партнеров проекта стала школа вождения сервиса аренды электросамокатов Whoosh. На их сайте можно пройти онлайн-обучение и получить базовые знания. А на офлайн-занятиях пользователи совершенствуют навыки. О том, почему обучение будет полезно и новичкам, и опытным водителям, рассказал Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса.

Мы не устаем повторять: электросамокат безопасен, опасно безответственное вождение. Пройти обучение стоит каждому, кто планирует взяться за руль электросамоката. Оно полезно даже опытным водителям, так как позволяет отработать среди прочего сложные случаи на дороге. Практика проходит на территории, имитирующей городскую среду: здесь есть пешеходный поток, съезды и подъемы, подземные переходы, лежачие полицейские, парковки. Мы объясняем, как устроен самокат, как начинать и завершать поездки, какие правила необходимо соблюдать. После занятий пользователи чувствуют себя увереннее за рулем и не создают аварийных ситуаций Денис Балакирев пресс-секретарь сервиса аренды электросамокатов

