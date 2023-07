Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

27 июля президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета академик В.А. Садовничий принял участие во Втором Саммите и Экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка».

На площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина, лидеров африканских государств, представителей правительств, деловых кругов, дипломатического корпуса, международных, научно-образовательных и общественных организаций.

В.А. Садовничий принял участие в работе сессии «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях», модератором которой стал помощник Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко. Говоря о значении Московского университета в развитии африканистики в России, Виктор Антонович отметил, что первый полный курс по истории Африки был прочитан именно в МГУ, на историческом факультете в 1939-1940 годах. И сегодня Московский университет является одним из ведущих центров по подготовке специалистов-африканистов в России. В Институте стран Азии и Африки МГУ с 1960 года существует кафедра африканистики. Там изучаются языки, история, культура, литература, экономика, политика, регионоведение стран и народов Африки. В настоящее время на кафедре преподаются суахили, амхарский, хауса, африкаанс, зулу и арабский. За время своего существования кафедра африканистики ИСАА МГУ выпустила сотни специалистов, которые занимают ответственные посты в различных государственных учреждениях и общественных организациях в разных странах мира. Это также известные ученые, переводчики, редакторы, журналисты.

По словам академика В.А. Садовничего, Московский университет и далее планирует работать над развитием африканистики в России. В ближайшее время будет принята национальная государственная программа поддержки востоковедения и африканистики, в разработке которой МГУ играет лидирующую роль. Предусматривается создание новых образовательных стандартов и программ. Также планируется создание аналитического центра и двух школ по изучению африканских языков.

Ректор подчеркнул, что активизация отношений с Африкой в ближайшее время потребует десятков, если не сотен профессионалов, знающих африканские языки, понимающих национальную культуру разных регионов континента, хорошо знакомых с бизнес-процессами, способных общаться на самых разных уровнях. Нуждается в расширении и список африканских языков, которые мы преподаем и которые соответствуют основным интересам России в этом регионе, в том числе, например языки банту и сусу.

В.А. Садовничий проинформировал участников Второго Саммита и Форума «Россия – Африка» о том, что в прошлом году в МГУ был создан Российско-Африканский клуб, призванный стать эффективной платформой взаимодействия российских и африканских дипломатов, политиков, общественных деятелей, представителей деловых кругов, сферы науки, образования и культуры. Деятельность клуба направлена на содействие дальнейшему развитию и укреплению дружеских отношений между странами Африки и России, а председателем Совета Клуба является руководитель Секретариата «Форума партнёрства Россия-Африка» О.Б. Озеров.

Ректор предложил подумать над созданием в вузах Африки центров по изучению русского языка и центров, обеспечивающих взаимодействие с российской наукой – они могут называться центрами Ломоносова. Аналогично, ведущие африканские страны могут создавать свои центры в вузах России. Кроме того, инновационные подразделения ведущих российских вузов могут целенаправленно поддерживать проекты российских компаний в сотрудничестве с африканскими партнерами в области международного наукоемкого инновационного бизнеса. К таким проектам готов подключится и Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы».

Еще одной инициативой Московского университета – практическим вкладом в повестку российско-африканского взаимодействия – стало предложение В.А. Садовничего о проведении на базе МГУ Форума ректоров университетов России и стран Африки и создании в ближайшем будущем Ассоциации университетов России и стран Африки.

В обсуждении возможностей расширения сотрудничества России и стран Африканского континента в области высшей школы с российской стороны также приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ Д.Н. Кобылкин, вице-президент РАН, заведующий кафедрой медицинской физики физического факультета МГУ академик В.Я. Панченко. Их партнерами по диалогу от научно-образовательного сообщества Африки стали министр образования, науки, инноваций и технологий Республики Зимбабве Амон Мурвира, министр высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансай, министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Экваториальная Гвинея Жустино Обама Нве Мбугу, министр высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Мухаммад Айман Ашур.

Кроме того, в качестве президента Российского Союза ректоров В.А. Садовничий выступит модератором сессии «Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества», которая такжесостоится в рамках II Саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

