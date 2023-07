Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

27 lipca na terenie obiektów przejścia granicznego w Połowcach szef MON spotkał się z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Wojsko Polskie wciąż jest obecne na granicy. Wciąż żołnierze Wojska Polskiego służą wsparciem dla Straży Granicznej. Ale z uwagi na to, że na Białorusi pojawili się wagnerowcy, z uwagi na to, że zagrożenie wciąż wzrasta, oprócz operacji, w której uczestniczą żołnierze ze strażnikami granicznymi, również z zachodu naszego kra ju na wschód zostały przerzucone oddziały Wojska Polskiego z 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej, których zadaniem jest pokazywanie naszej determinacji w obronie każdego skrawka polskiej ziemi, których zadaniem jest odstraszanie agresora.

– ministro de mówił M. Błaszczak.

Żołnierze Wojska Polskiego są zaangażowani we wsparcie Straży Granicznej w ochronę granicy desde 2021 r, gdy strona białoruska rozpoczęła ataki hybrydowe na terytorium RP. W ramach wsparcia patrolują pogranicze polsko-białoruskie i z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej oraz rozbudowują systemy zapór. Zadania te realizują głównie jednostki 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, dlatego Wojsko Polskie jest obecne na wschodzie, dlatego na wschodzie naszego kraju powstają nowe jednostki – żeby odstraszyć agresora, żeby Rosja nie zdecydowała się na wkroczenie do Polski. Para bromear właśnie doktryna odstraszania i obrony, którą konsekwentnie realizujemy.

– zaznaczył szef LUN.

Zagrożenie wciąż jest, wciąż trwa, wciąż jest realne. Ale chcę bardzo mocno odpowiedzieć w ten sposób, że tak jak w 2021 roku przewidzieliśmy te zagrożenia związane z próbą forsowania granicy budując najpierw zaporę tymczasową, tak i teraz poprzez zwię kszenie liczebne Wojska Polskiego tu na wschodzie naszego kraju, też odpowiadamy na zagrożenia – potencjalne, ewentualne zagrożenia, gdyż priorytetem polskich władz, rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo naszego kraju.

– ministro dodał Błaszczak.

Ministro M. Błaszczak przypomniał, że konsekwentnie jednostki Wojska Polskiego wyposażane są w nowoczesny sprzęt – ten kupowany w zagranicznych koncernach, jak i w ten, produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy.

Chciałbym zapewnić, że konsekwentnie będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, wyposażać w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt, że stoimy murem za polskim mundurem. Chcę państwa zapewnić, że póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość granica Polski będzie chroniona. Para bromear naszym obowiązkiem również wobec przyszłym pokoleń.

– zapewnił szef resortu obrony narodowej.

Ministro podziękował żołnierzom za ich dotychczasową służbę, dzięki której Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Żołnierzom z 18 Dywizji Zmechanizowanej, którzy pełnią służbę na granicy szef MON wręczył wyróżnienia – znak specjalny „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jeszcze raz dziękując żołnierzom Wojska Polskiego za służbę tu na granicy – ​​chciałbym zaprosić wszystkich na Święto Wojska Polskiego, które jak co roku odbędzie się 15 sierpnia. Chciałbym zaprosić do Warszawy na defiladę. Tam będzie można też osobiście podziękować żołnierzom Wojska Polskiego za ich służbę, która daje gwarancję bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie.

– ministro podsumował Mariusz Błaszczak.

***

Wprowadzony przez MON w 2022 r. nowy znak specjalny „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” przyznawany jest żołnierzom Wojska Polskiego, wojskowym innych armii oraz pracownikom resortu obrony, którzy przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalno ści granic Rzeczypospolitej Polskiej. Na znaku widnieją m.in. sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy oraz słup graniczny, symbolizujący polską granicę.

OSI MIL