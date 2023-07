27.07.2023 Ministro M. Błaszczak podpisał decyzję o powołaniu Akademii Himars i Brygady Rakiet

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro M. Błaszczak podpisał decyzję o powołaniu Akademii Himars i Brygady Rakiet27.07.2023

„Dziś widzieliśmy w akcji Himarsy, których zasięg wynosi do 300 km. (…) Wojsko Polskie ma możliwości dokonania ostrzału na dalekich dystansach. (…) Naszym zadaniem, zadaniem władz polskich jest wyposażenie Wojska Polskiego w broń skuteczną, broń sprawdzoną, broń która odstrasza agresora, która spowoduje, że Rosja nie odważy się napaść na Polskę. I właśnie taka broń jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. Dziś mogliśmy zobaczyć, że w ręku polskich żołnierzy, przeszkolonych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Polsce, stanowi świetną broń odstraszającą agresora” – powiedział minister Mariusz Błaszczak na poli Gonie con Toruniu.

27 lipca, Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej, podpisał decyzję o utworzeniu Akademii HIMARS i 1. Brygady Rakiet. Szef MON obserwował także ćwiczenia rakietowe z wykorzystaniem wyrzutni HIMARS.

Od dziś mamy Brygadę Wojsk Rakietowych, która jest w dwóch lokalizacjach – tu w Toruniu oraz w Orzyszu.(…) Żeby szkolić kolejnych artylerzystów powołaliśmy dziś Akademię Himars – na wzór Akademii Abrams. (…) Jestem też spokojny, że razem z naszymi partnerami amerykańskimi wyszkolimy kolejne załogi Himarsów tak żeby zarówno te które już są w naszym kraju – te Himarsy – jak i te które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego były obsługiwane przez żołnierzy wyszkolonych na najwyższym poziomie.

– zaznaczył ministro M. Błaszczak.

Akademia HIMARS będzie służyła wszystkiemu, co związane jest z logistyką, z serwisem HIMARS-ów. Akademia przysłuży się również uzyskaniu narodowych kompetencji w zakresie szkolenia specjalistów i kadry dowódczej.

Akademia Himars będzie służyć także do współpracy z naszymi sojusznikami z państw bałtyckich, gdyż zarówno Estonia, Łotwa jak i Litwa zamówiły również wyrzutnie Himars w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy otwarci jeśli chodzi o szkolenie, jeśli chodzi o kursy doszkalające, które będą przeprowadzane tu właśnie na poligonie w Toruniu.

– ministro dodał.

Ministro Mariusz Błaszczak zwrócił dodatkowo uwagę na ciągły proces wzmacniania potencjału obronnego, a także podziękował żołnierzom Wojska Polskiego za ich niestrudzoną służbę.

Możemy być dumni, że Wojsko Polskie rozrasta się, że jest coraz silniejsze, bo to jest gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny. A podzielimy się tą dumą 15 sierpnia w dniu Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszam na defiladę do Warszawy. W 2018 roku 250 tysięcy osób oglądało defiladę 15 sierpnia. Spróbujmy żeby w tym roku liczba obserwatorów była jeszcze większa.(…) Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Stoimy „murem za polskim mundurem”.

– podkreślił szef MON, zapraszając jednocześnie na defiladę Wojska Polskiego 15 sierpnia.

Kolejne moduły ogniowe budowane będą w oparciu o kluczowe elementy pozyskiwane z USA i integrowane z polskimi podwoziami i systemami teleinformatycznymi.

Nabycie przez Polskę systemu Himars stanowi kolejny kamień milowy na drodze modernizacji polskiej obronności i zaangażowania w podniesienie zbiorowego bezpieczeństwa NATO. Wraz z utworzeniem Akademii Himars Polska wzmacnia swój potencjał odstraszania i interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi sojusznikami. Takie inwestycje wraz z amerykańską obecnością wojskową w Polsce to jasny sygnał, że wschodnia ścianka NATO jest bezpieczna.(…) Dzisiaj mogę powiedzieć: Polska jest bezpieczna i zabezpieczona. Jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem i przyjacielem Polski.

– mówił z kolei Daniel Lawton, zastępca embajadora USA w Polsce.

OSI MIL