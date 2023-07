27.07.2023 sutno Dbamy o bezpieczeństwo Polonia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zapora na granicy Polski z Białorusią

Bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest dla nas najważniejsze, dlatego zbudowaliśmy zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Konstrukcja o wysokości 5,5 metra zabezpiecza nas przed nielegalnym przekroczeniem naszej granicy migrantów z terytorium Białorusi. Wykonanie inwestycji spowodowało znaczne zmniejszenie liczby odnotowywanych zdarzeń związanych z presją migracyjną.

– Zbudowaliśmy cały system perymetrii, czyli 3000 kamer na granicy, które wyłapują wcześniej te próby przejścia przez polską granicę. Kable detekcyjne, które mamy włożone pod ziemią, tuż za przejściem granicznym, wychwytują, czy jakiś człowiek próbuje przechodzić przez naszą granicę – powiedział szef polskiego rządu.

Ochrona granicy z Rosją

Na granicy z Federacją Rosyjską budujemy zaporę elektroniczną. Zainstalowano już dziewięć z dwunastu kontenerów elektronicznych, które łączą poszczególne elementy systemu. Bariera na granicy z Obwodem Królewieckim będzie miała długość około 199 km i zostanie podzielona na 12 odcinków. Polska granica z Rosją bedzie monitorowana przez 3 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz zamontowane zostanie 200 km kabli detekcyjnych.

– Budowa zapory na granicy, to jest rzeczywiste jej wzmocnienie i umocnienie poprzez obecność naszych służb, naszych funkcjonariuszy, naszych jednostek wojskowych, które przerzucamy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest polską racją stanu. Obie zapory są wyrazem naszej skuteczności i dowodem naszej odpowiedzialności.

Odtwarzamy jednostki wojskowe oraz posterunki Policji

Ponad połowa posterunków Policji za czasów poprzednich rządów została zamknięta. Jednostki wojskowe na wschód od linii Wisły były likwidowane. Takie decyzje nie prowadziły do ​​zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Nasz rząd to zmienił – przywracamy lub tworzymy nowe posterunki Policji oraz jednostki wojskowe. Stoimy na straży bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

– My odtwarzamy jednostki, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt z najwyżej rozwiniętych technicznie krajów świata: Stany Zjednoczone, Korea, Francja, Wielka Brytania, Szwecja – z tych kierunków ściągamy broń, ale ta kże zwielokrotniamy produkcję w Polsce. Wzmacniamy naszą obecność na flance wschodniej. Para dlatego Polacy mogą czuć się bezpieczni – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Podziękowania dla polskich funkcjonariuszy

Premier Mateusz Morawiecki jeszcze raz podziękował polskim służbom, które biorą czynny udział w obronie naszych granic. To dzięki całodobowej służbie Polacy mogą czuć się bezpieczni. Nasz rząd stoi murem za polskim mundurem.

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Straży Granicznej, funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Policji, a także oficerom, podoficerom i żołnierzom Wojska Polskiego, wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Tery torialnej, którzy zapewniają bezpieczeństwo naszej granicy z Białorusią, granicy na północy z Federacją Rosyjską, z Obwodem Królewieckim – podziękował Prezes Rady Ministrów.

