27.07.2023 Koden Premier Jarosław Kaczyński podkreślił w Kodniu, że bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest priorytetem rządu

Dbamy o bezpieczeństwo polskiej granicy i jest to nasz priorytet

Białoruski reżim Łukaszenki, przy wsparciu Kremla, próbuje destabilizować nasz kraj. Agresywne zachowania i próby nielegalnego przekroczenia są obserwowane Straż Graniczną na granicy polsko-białoruskiej niemal każdego dnia. Dzieje się to za zgodą białoruskich służb. Nie zgadzamy się na to. Zbudowaliśmy zaporę, która skutecznie chroni przed hybrydowymi atakami reżimu Łukaszenki.

– Chcemy powiedzieć jasno, że robimy wszystko, co trzeba i co jest wystarczające, żeby ewentualne prowokacje czy jakieś agresywne przedsięwzięcia – groźniejsze niż te poprzednie – odeprzeć z łatwości ą – podkreślił primer ministro Jarosław Kaczyński.

Trwa również budowa zapory tymczasowej na granicy z rosyjskim Obwodem Królewieckim. Dalsza rozbudowa zapory obejmie te miejsca, gdzie nie ma przeszkody wodnej, takiej jak Bug, który również będzie dodatkowo zabezpieczony. Premier Jarosław Kaczyński podkreślił, że zabezpieczenia na granicy są niewątpliwie konieczne.

Ustawa o obronie Ojczyzny jest nowym filarem bezpieczeństwa

Usprawniamy proces wzmocnienia bezpieczeństwa naszego państwa. Dlatego wprowadziliśmy przełomową ustawę o obronie Ojczyzny. Ustawa, której pomysłodawcą jest premier Jarosław Kaczyński, jest odpowiedzią na wyzwania w naszym regionie – agresywną politykę Rosji i hybrydowe ataki reżimu Łukaszenki i Putina.

Ustawa o obronie Ojczyzny opiera się na 3 filarach:

zwiększeniu finansowania Sił Zbrojnych,

wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej,

zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego.

Dzięki uporządkowaniu przepisów o Siłach Zbrojnych oraz otwarciu nowych możliwości rozwoju, Polska w krótkim czasie rozbudowuje swoją armię i możliwości obronne. Już teraz rekrutujemy żołnierzy, tworzymy nowe jednostki i wyposażamy je w najnowocześniejszy sprzęt.

– Odbudowujemy tutaj jednostki wojskowe, tworzymy nowe. W tej chwili ta najnowsza a 6. Dywizja. Nasza armia, która przedtem składała się tylko z trzech dywizji, będzie miała tych dywizji sześć i z czasem prawdopodobnie będzie jeszcze dywizja zapasowa – powiedział premier Jarosław Kaczyński.

Zwiększamy łączną liczebność Sił Zbrojnych RP. Powołaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, a w ciągu ostatnich kilku lat liczba żołnierzy zawodowych wzrosła z 95 tys. hacer 175 tys. Wiceprezes Rady Ministrów podkreślił wagę kształcenia w kierunku obronności. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza szereg korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku.

Polska armia staje się jedną z najsilniejszych w Europie

Rekordowe wydatki na obronność wyniosą co najmniej 3 proc. PKB w 2023 r. Jesteśmy w czołówce krajów NATO, które dbają o utrzymanie wysokiego potencjału obronnego swoich sił zbrojnych.

– Nasza armia w niedługim czasie będzie – jeżeli chodzi o siły lądowe – najsilniejsza na naszym kontynencie. Będzie podstawą obrony całej wschodniej flanki, już w wielkiej mierze jest tą podstawą. No, mamy oczywiście sojuszników. Te sojusze będziemy podtrzymywać i na wszelkie sposoby umacniać. Ale musimy pamiętać o jednym – sojusznicy bronią tych, którzy sami potrafią się bronić – zaznaczył premier Jarosław Kaczyński.

Dzięki zwiększonym środkom modernizujemy naszą armię – przeznaczamy miliardy złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Nowe wyposażenie Wojska Polskiego opiera się na najnowocześniejszych technologiach produkowanych w Polsce i na świecie. Hasta min. karabinki Grot, wyrzutnie HIMARS, AHS Krab, czołgi K2 i Abrams czy BWP Borsuk.

