27.07.2023, 12-24 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A0JX2X9 (БашнфБ1P2R).

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

27.07.2023

12:24

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 27.07.2023, 12-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (de 105,32) y dia de fiesta рыночных рисков (de 1094,64 руб ., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A0JX2X9 (БашнфБ1P2R).

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