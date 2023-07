Саммит «Россия – Африка»: Политех стал координатором Российско-африканского сетевого университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 июля в Петербурге начался Экономический и гуманитарный форум второго саммита «Россия — Африка», в котором активное участие принимает Политехнический университет.

Деловая программа на стенде СПбПУ началась с визита заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, который вручил ректору СПбПУ Андрею Рудскому символ Российско-африканского сетевого университета (РАФУ) как знак того, что с сегодняшнего дня Политех становится его координатором.

«Сегодня у нас на стенде запланировано подписание нескольких договоров с университетами Республики Мали для расширения РАФУ», — объявил Андрей Рудской.

Одним из первых присоединился к консорциуму Частный университет Ахмед Баба — меморандум о вступлении со стороны университета подписал президент Оусмане Драме, со стороны РАФУ — Андрей Рудской. Уже в качестве ректора Политеха Андрей Иванович подписал с господином Драме договор о создании Центра довузовской подготовки СПбПУ в Мали.

«Один из проектов, к реализации которого мы уже приступили в рамках РАФУ — проект создания сети центров на базе университетов Мали. Этот проект мы готовили последние три года, и получили поддержку во время моих личных встреч с министрами высшего образования, науки и инноваций Республики, — прокомментировал Андрей Рудской. — Мы создаём Центр русского языка, Центр довузовской (инженерной) подготовки и Информационный центр СПбПУ. Это начинание будет способствовать привлечению и подготовке талантливых студентов Мали и других стран Африки к обучению в российских вузах, в том числе по сетевым программам магистратуры РАФУ».

