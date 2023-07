Ректор МГУ провел сессию, посвященную российско-африканскому межуниверситетскому сотрудничеству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

27 июля президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета академик В.А. Садовничий провел сессию «Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества» в рамках II Саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге с участием Президента России В.В. Путина и лидеров африканских государств. К участникам панельного заседания с приветственным словом обратился министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков. В сессии приняли участие ректоры и представители более 50 ведущих российских вузов и университетов Африки.

На сессию были вынесены наиболее важные вопросы межуниверситетского диалога «Россия – Африка», в том числе «Насколько развито научное и образовательное сотрудничество между Россией и странами Африки?», «Какие имеются проблемы взаимодействия стран в этих сферах и как их преодолеть?», «Каковы перспективы дальнейшего развития научно-образовательного сотрудничества России и Африканского континента?», «Сотрудничество в каких сферах науки наиболее приоритетно?», «Специалистов по каким направлениям не хватает Африканскому континенту?»

В выступлении ректора Московского университета был дан анализ многоаспектного сотрудничества России и стран Африки. В активе этого партнерства более 600 крупных промышленных объектов, построенных при участии советских специалистов в 1960-1980-е годы. Среди них такие крупные, как гидроэлектростанции в Египте и Анголе, металлургический комбинат в Алжире, нефтеперерабатывающий завод в Эфиопии, горно-обогатительный комбинат в Конго. В.А. Садовничий напомнил, что практически на всех этих стройках трудились специалисты – выпускники МГУ.

Выпускники Московского университета стали научной, образовательной, управленческой элитой своих стран. Несколько поколений африканских студентов учились в вузах Советского Союза, молодежь африканских стран и сейчас часто выбирает российские университеты для получения высшего образования.

«Сфера образования, как и сотрудничество в области развития науки и технологий снова в повестке сегодняшнего Саммита, – сказал В.А. Садовничий с трибуны Форума “Россия – Африка”. – Университеты – это неотъемлемая часть сотрудничества между странами, в том числе России и Африки.»

Президент Российского Союза ректоров рассказал о роли этой организации в глобальном межуниверситетском диалоге. Так, по инициативе РСР на регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов России и зарубежных стран. Начиная с 2010 года, было проведено более 80 форумов с участием более 6000 ректоров университетов. Форумы проходят на постоянной основе попеременно на российских и зарубежных площадках. Создан ряд двусторонних и многосторонних межуниверситетских ассоциаций с университетами арабских стран, Китая, Ирана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Индии и других регионов мира. Одной из старейших таких ассоциаций является Евразийская Ассоциация университетов. Она была образована в 1989 году.

В.А. Садовничий предложил рассмотреть возможность сотрудничества африканских и евразийских университетов в формате взаимодействия Евразийской Ассоциации университетов и Ассоциации университетов Африки, а также подчеркнул, что МГУ, как старейший и крупнейший университет России, готов к расширению сотрудничества с партнерами из Африки. «Мы заинтересованы в реализации программ академической мобильности, проведении совместных научных исследований, обучении студентов по совместным образовательным программам, создании совместных лабораторий и центров», – сказал ректор.

В.А. Садовничий также предложил университетам стран Африки принять участие в разработанном по инициативе МГУ Московском международном рейтинге «Три миссии университета». В его основе заложены объективные показатели, которые собираются дистанционно из независимых источников. Таким образом, минимизирован риск манипуляции данными. Рейтинг «Три миссии» является крупнейшим по охвату вузов мира.

Еще одной площадкой для потенциального сотрудничества может стать научно-технологическая долина МГУ – уникальный проект трансфера достижений фундаментальной вузовской науки в прикладные проекты и технологии. «Деятельность в Долине уже началась. Приглашаем африканские корпорации, компании и ученых реализовать свои проекты в нашей Долине», – адресовал В.А. Садовничий африканским коллегам свою заинтересованность видеть их представителей во всех тематических кластерах ИНТЦ «Воробьевы горы».

Студенты африканских университетов могут стать полноправными пользователями Национальной платформы «Открытое образование», созданной в 2015 году по инициативе Московского университета. В настоящее время на ней размещено более 1000 уникальных онлайн-курсов и 200 образовательных программ, созданных лучшими преподавателями России. Часть из них – на английском, французском и португальском языках. Количество слушателей платформы сейчас превышает 10 миллионов человек. Сотни университетов признают результаты онлайн-обучения своих студентов на этой платформе. Студенты могут как прослушивать отдельные курсы, так и проходить полноценные программы переквалификации и дополнительного образования.

Еще одной потенциальной точкой пересечения интересов университетов России и Африки является проводимый МГУ с 2006 года Всероссийский Фестиваль науки. Он уже давно перерос национальные границы, ежегодно организуется не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Китае. Только в нашей стране его совокупная аудитория – посетившие фестиваль в оффлайн и онлайн-форматах – составила в 2022 году 16 миллионов человек.

В своем заключительном слове В.А. Садовничий отметил, что задачи, которые стоят перед университетами России и стран Африки, сложны и многовекторны. Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями представители научно-образовательных сообществ сделают значительные шаги по повышению роли университетов, образования, науки и ректорского сообщества в жизни наших стран.

В формате выступлений и общей дискуссии участие в сессии приняли представители ведущих вузов России и стран Африки. Также состоялась церемония подписания двусторонних соглашений, заложивших новые межуниверситетские партнерства в формате «Россия – Африка». Так, Московский университет заключил соглашение о сотрудничестве со старейшим вузом Республики Мозамбик – Университетом Эдуардо Мондлане.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI