Регионы смогут строить канатные дороги и горнолыжные трассы за счет господдержки – МЭР

Регионы смогут направить средства от реструктуризации бюджетных кредитов на канатные дороги и фуникулеры, горнолыжные трассы, системы искусственного снегообразования и защиты склонов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Республику Алтай.

Соответствующие изменения в постановление о правилах определения новых инвестиционных проектов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития России.

Министр подчеркнул, что за счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов.

«Туристическая отрасль имеет высокий потенциал роста. На текущий момент уже 8% от общего количества новых инвестиционных проектов представлено в сфере туризма. В их числе развитие туристических комплексов «Домбай» в Карачево-Черкесии, «Алания парк» в Северной Осетии, ОЭЗ «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, «Шерегеш» в Кемеровской области. Интерес к созданию новой туристической инфраструктуры за счет госпрограммы уже проявили Иркутская и Самарская области, республика Северная Осетия-Алания. Ожидаем повышенный спрос от остальных субъектов СКФО», – отметил министр.

При этом программа реструктуризации бюджетных кредитов продолжает действовать на проекты в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, туристской и логистической деятельности, обрабатывающего производства, жилищного строительства, ЖКХ, строительства и реконструкция автомобильных дорог, дорожного хозяйства, транспорта, строительства инфраструктуры для аэропортов, обеспечения электрической энергией, газом и паром.

Правительственная комиссия по региональному развитию на 1 августа утвердила для 69 регионов России 565 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,8 трлн рублей с использованием реструктуризированных бюджетных кредитов в размере 250 млрд рублей. 48 из этих проектов с общим объемом инвестиций 150 млрд рублей будут реализованы в сфере туризма и создадут более 8,4 тысяч рабочих мест.

