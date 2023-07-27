О начале торгов ценными бумагами “27” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “26” июля 2023 г ода приняты следующие решения:
Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Ver todas las definiciones serie КС-4-511
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Registr.
|4B02-511-01000-B-005P de 04.07.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|150 000 000 штук
|Дата погашения
|28.07.2023
|Торговый код
|RU000A106M66
|Código ISIN
|RU000A106M66
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций .
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie Б-1-329
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Registr.
|4B02-329-01000-B-001P de 29.06.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|5 000 000 штук
|Дата погашения
|23.07.2026
|Торговый код
|RU000A106M41
|Código ISIN
|RU000A106M41
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной1 000 (Одна тысяча) российских рубле й за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржев ой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли – продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
|Дата окончания размещения
|Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат:а) 28.08.2023.b) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie Б-1-320
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Registr.
|4B02-320-01000-B-001P del 03.11.2022
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|5 000 000 штук
|Дата погашения
|26.07.2024
|Торговый код
|RU000A106M25
|Código ISIN
|RU000A106M25
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процента м) от номинальной стоимости Биржевой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых обли гаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает н акопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат:а) 20.09.2023.б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
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