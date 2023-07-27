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О начале торгов ценными бумагами “27” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “26” июля 2023 г ода приняты следующие решения:

Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Ver todas las definiciones serie КС-4-511
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-511-01000-B-005P de 04.07.2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук
Дата погашения 28.07.2023
Торговый код RU000A106M66
Código ISIN RU000A106M66
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций .
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie Б-1-329
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-329-01000-B-001P de 29.06.2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук
Дата погашения 23.07.2026
Торговый код RU000A106M41
Código ISIN RU000A106M41
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной1 000 (Одна тысяча) российских рубле й за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржев ой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли – продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
Дата окончания размещения Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат:а) 28.08.2023.b) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “27” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie Б-1-320
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-320-01000-B-001P del 03.11.2022
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук
Дата погашения 26.07.2024
Торговый код RU000A106M25
Código ISIN RU000A106M25
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процента м) от номинальной стоимости Биржевой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых обли гаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает н акопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат:а) 20.09.2023.б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

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