Новости кампуса мирового уровня НГУ: статус строительства на 26 июля

Новосибирская область участвует в федеральном проекте «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». В рамках этого проекта строится кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета. На сегодняшний день в новосибирском Академгородке ведутся работы по двум очередям строительства: первая очередь, которая включает в себя учебный и досуговый центры СУНЦ НГУ и комплекс студенческих общежитий, а также вторая очередь, в которую входит корпус поточных аудиторий, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

О других проектах, которые реализуются в НГУ в рамках национального проекта, – на сайте.

По данным на 26 июля 2023 года, техническая готовность учебного центра СУНЦ НГУ составляет 38 %, досугового центра – 34 %, двух блоков общежитий – 33 % и 34 %, соответственно. На всех объектах полностью выполнена кирпичная кладка стен подвала и наружных стен надземной части. Практически завершены кровельные работы в учебном центре СУНЦ НГУ (готовность – 99,3 %) и блоке Б комплекса общежитий (98,5 %).

Ознакомиться с тем, как будут выглядеть новые корпуса физматшколы, можно по ссылке.

Корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой нового типа и отапливаемым переходом готов на 20 %. Конструктив надземной части здания готов на 38%. Работы основного периода строительства объекта ведутся с опережением плана.

Техническая готовность научно-исследовательского центра и учебно-научного центра ИМПЗ НГУ составляет 4 %. На объекте НИЦ полностью завершено устройство шпунтового ограждения, котлован готов на 65 %. На объекте УНЦ завершено устройство бетонной подготовки и котлована, начаты работы по конструктиву подземной части здания.

