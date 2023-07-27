Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно.

Фото на превью: Take Photo / Shutterstock / Fotodom