Медиа-клуб ГУУ прошел обучение на «Контент фабрике Параллели»

Команда медиа-клуба «General Press SUM» Государственного университета управления приняла участие в работе Всероссийского фестиваля социального медиа-контента «Контент фабрика Параллели», который прошел с 17 по 22 июля 2023 года в Ростове-на-Дону. Проект реализуется Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет при поддержке Минобрнауки России.

Для участников фестиваля ведущие специалисты по созданию контента проводили лекции, мастер-классы и различные внеучебные мероприятия. Концепция фестиваля предусматривала как теоретическое обучение, так и интересную практику. Несмотря на плотное расписание, члены команды ГУУ поддерживали и помогали друг другу для достижения общей цели, что позволило получить ценный опыт и выиграть в нескольких конкурсах, которые проходили во время работы площадки.

По прибытии на фестиваль первым делом ребята завершили видео-визитку о пути на «Параллели», автором которой является фотограф GPS Софья Наумова. В результате оценки жюри именно эта работа стала лучшей и самой креативной.

Каждый день фестиваля был посвящен созданию контента. В первый день команды готовили фотографии на тему «Что ж ты мусор не сдал на переработку». На второй было необходимо снять видео на тему «Бесконечность не предел». А на третий день – создать дизайнерский макет «Еду по России, не доеду до конца». Ребята поддержали идею Валерии Полынниковой и создали интерактивную GIF с разными городами для путешествий. Эта работа получила высокую оценку от организаторов.

На четвертый день творческого задания после лекций не было Участники готовились к главному событию фестиваля – Медиатону, на котором команды в течение 24 часов работали над тремя продуктами на социальную тему, создавая фото, дизайн и видео.

Контент команды GPS получил высокие баллы и вошел в число 10 лучших работ. Это отличный результат для первого участия команды в столь масштабном конкурсе.

Поздравляем ребят с этим достижением и желаем победы в следующем году.

