Кредитные истории, принятые на хранение от ООО «ВЕБКИ», переданы АО «ОКБ»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
25 июля 2023 года состоялась передача Банком России кредитных историй общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Европейское бюро кредитных историй» (номер в государственном реестре бюро кредитных историй до исключения
Фото на превью: Blue Planet Studio / Shutterstock / Fotodom
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