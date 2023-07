Кредитные истории, принятые на хранение от ООО «ВЕБКИ», переданы АО «ОКБ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

25 июля 2023 года состоялась передача Банком России кредитных историй общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Европейское бюро кредитных историй» (номер в государственном реестре бюро кредитных историй до исключения 078-00029-002) победителю повторного конкурса по безвозмездной передаче кредитных историй, принятых на хранение в Центральный каталог кредитных историй, — акционерному обществу «Объединенное Кредитное Бюро» (номер в государственном реестре бюро кредитных историй 077-00009-002).

Фото на превью: Blue Planet Studio / Shutterstock / Fotodom

