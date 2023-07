Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 июля 2023 года Государственный университет управления открыл свою страницу на сайте Всенародного исторического депозитария «Лица Победы».

«Лица Победы» – это проект, организованный Музеем Победы на Поклонной горе. Он создан с целью собрать и сохранить истории обо всём военном поколении – тех, кто прошёл через годы войны. Фронтовики, партизаны, медработники и рабочие на предприятиях, узники концлагерей и дети – каждый внес свой вклад в Великую Победу. Музей Победы собирает и бережно сохраняет историю каждого, кто пережил тяжелейшие годы Второй Мировой войны.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. В музее создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» не имеет временных рамок и действует на постоянной основе, каждый автор может внести неограниченное количество историй через свою учётную запись после регистрации на сайте проекта. Предварительно рекомендуется провести поиск по базе, чтобы избежать дублирования.

При желании любой зарегистрированный пользователь может привязать историю своего героя к странице ГУУ. Достаточно в конце написать фразу: «Источник – Научный полк ГУУ».



Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

свою страницу на сайте Всенародного исторического депозитария «Лица Победы»….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Лица-Победы.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI