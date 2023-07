В Политехе обсудили будущее студенческого футбола

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 июля в рамках второго саммита «Россия — Африка» на площадке Политеха состоялось заседание Попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги. Тема разговора — инвестиция в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола. На заседании ректоры, проректоры и представители учебных заведений, спортивных лиг, представители всероссийских и региональных общественных организаций обсудили актуальные вопросы развития студенческого футбола, подвели итоги всероссийских соревнований НСФЛ в сезонах 2021—2022 гг. и рассмотрели планы на сезон 2023—2024 гг.

Приветствуя участников заседания, руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов напомнил, что первый футбольный турнир Национальной студенческой футбольной лиги в 2014 году принимал Политех. Тогда за победу боролись восемь команд. Сегодня НСФЛ насчитывает уже 47 футбольных сборных. СПбПУ и впредь готов принимать у себя лучшие студенческие футбольные коллективы.

Напомним, в рамках саммита состоялся международный футбольный турнир «Россия — Африка» среди студенческих команд, который стал ярким примером развития спортивного сотрудничества между Россией и странами Африки. Игры прошли на стадионе спорткомплекса «Политехник». Наша сборная завоевала «бронзу».

Заместитель министра юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза (МСФС) и глава Попечительского совета НСФЛ Алу Алханов поблагодарил Политех за развитие студенческого футбола, в том числе и на международном уровне.

«Хочу сказать спасибо Политехническому университету за организацию соревнований. Турнир „Россия — Африка“ исключительно важен для наших студентов и студентов университетских команд Нигерии, Ганы, Камеруна и Мали, которые изъявили желание принять участие в этом турнире. Наши связи выросли не на пустом месте. Когда мы создавали МСФС, знали о том, что он важен и в нашей стране, и в других государствах», — отметил Алу Алханов.

«Глобальную работу, которую мы проводили до пандемии, нужно возобновлять. Университеты хотят играть в футбол независимо от политической ситуации. Для нас большая победа — привезти за короткий срок четыре команды из африканских университетов», — подчеркнул президент Национальной студенческой футбольной лиги и генеральный директор Международного студенческого футбольного союза Андрей Стукалов.

Международный футбольный турнир «Россия — Африка» провёл Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом и Национальной студенческой футбольной лигой при поддержке Дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс и финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Международного спортивного фестиваля «Россия — Африка» и проекта «Трансформация массового спорта в Плехановке».

