В первом полугодии втрое увеличился объем льготного кредитования туризма по нацпроекту МСП

За первые 6 месяцев текущего года объем льготного кредитования туризма в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличился в 3 раза, почти до 26 млрд, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина на Алтае.

«За 6 месяцев текущего года объем льготного кредитования туризма в рамках нацпроекта МСП увеличился в 3 раза, почти до 26 млрд. У нас заработали новые программы. Например, с апреля начали выдавать кредиты до 30 млн рублей по ставке 11% на три года без залога, такие, по сути, оборотные кредиты малому бизнесу, чтобы обновить свои фонды. 750 млн рублей за это время МСП Банк уже выдал», – рассказал Максим Решетников.

Поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, получают в том числе МСП, развивающие туристическую инфраструктуру, ресторанный бизнес, реализующие инвестпроекты по строительству и реконструкции гостиниц.

В прошлом году на программы нацпроекта по МСП пришлось 13 млрд рублей – более 40% всех кредитов малых и средних компаний, выданных под строительство гостиниц. Это льготное кредитование, кредиты под гарантии и поручительства организаций инфраструктуры господдержки бизнеса.

Министр также отметил значительный вклад МСП в развитие туризма. Малые и средние компании уже сейчас обеспечивают в сегменте гостиничного бизнеса большую занятость, чем крупные сетевые отели. Так, в 2021 году численность работников субъектов МСП составила 143 тыс. человек, в крупном бизнесе – 15,7 тыс. человек. Этому в том числе, способствует сочетание мер поддержки двух национальных проектов – «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2021 – 2022 годах было направлено более 100 млрд рублей и около 50 млрд в 2023 году.

