Вниманию студентов! Новая схема мошенничества

Совсем недавно на страницах социальных сетей Государственного университета управления мы рассказывали об участившихся случаях мошенничества по отношению к профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений. Теперь преступники обратились в сторону студентов и абитуриентов.

Новая схема мошенничества подстраивается под приёмную кампанию. Обманщики скрываются за личинами приёмных комиссий и сотрудников общежитий, маскируются под университетские сообщества и каналы. Они предлагают комнаты в общежитиях за предварительную оплату и на льготных условиях.

Будьте внимательны! Не поддавайтесь соблазну и уговорам. В случае поступления подобных предложений игнорируйте их, блокируйте контакты и жалуйтесь. Если вам на самом деле нужна комната в общежитии, обращайтесь напрямую в соответствующие службы.

Общая информация и контакты: https://priem.guu.ru/hostel/

Список документов для заселения и получения регистрации: https://priem.guu.ru/hostel/docs/

Бланк и образец заявления на общежитие: https://priem.guu.ru/hostel/blank/

Текущую информацию и объявления можно найти в сообществе общежитий ГУУ «ВКонтакте»: https://vk.com/obshagaguu

