«Без обратной связи невозможно развиваться»

В СОП важны не только оценки, но и текстовые комментарии: они объясняют причины возникающих проблем и помогают преподавателям разобраться, с чем нужно работать, а похвала мотивирует продолжать выбранный путь. Комментарии сгруппированы в несколько особых полей для каждого учебного курса и каждого преподавателя: в одном предлагается указать позитивные и успешные практики, а в другом — неудачные решения и предложения по их корректировке. СОП действительно масштабна: ежегодно студенты Вышки оценивают в ней работу около 8 тыс. преподавателей и содержание около 10 тыс. учебных дисциплин. Для учебного процесса это ключевой механизм регулярной обратной связи. Как студенты проходят СОП СОП трудно представить без двух ее главных принципов. Она обязательна для прохождения всеми студентами — это позволяет работать с генеральной совокупностью данных, а не с выборкой. Например, в 2022/23 учебном году в течение каждого модуля (то есть четыре раза в год) отзывы оставляли от 40 до 44 тыс. студентов (в зависимости от наполнения индивидуальных учебных планов). А еще анкета принципиально анонимна: никто не узнает, как именно конкретный студент оценил изученные дисциплины или какие комментарии оставил. Это позволяет учащимся писать отзывы честно и подробно, а преподавателям и управленцам — выслушать всех и принимать решения на основе обобщенных данных.

Более 600 тыс. текстовых комментариев по поводу разных аспектов учебного процесса оставили студенты за 2022/23 учебный год.

СОП решает две задачи: основная (с полным набором оценок и комментариев) — посмотреть на то, как была реализована учебная дисциплина вблизи момента ее завершения, и дополнительная (только с комментариями) — дать обратную связь в процессе прохождения курса, чтобы что-то модифицировать уже сейчас, пока он не закончился. Как используются результаты СОП Больше всего пользователей данных опроса — среди преподавателей. С помощью статистики по оценкам и текстовых комментариев они узнают о том, какие темы и форматы работы больше всего понравились студентам, а какие — наоборот, как они оценивают качество учебных материалов и виды заданий. На основе результатов СОП можно также оценить свой прогресс как преподавателя — и это работает как с длительными процессами (например, когда несколько лет подряд менялась система оценивания), так и с экспериментами (например, при введении нового игрового формата занятий). Подробно о том, как преподаватели используют полученные данные, можно почитать здесь. Результаты СОП также важны руководителям департаментов и кафедр. Данные помогают им определить, кого из преподавателей следует позвать на следующий год продолжить вести ту же дисциплину, а кому лучше подыскать другую нагрузку. Со сценариями использования и личным опытом работы университетских администраторов с СОП можно познакомиться на этой странице. Данные студенческой оценки преподавания очень полезны академическим руководителям образовательных программ. При составлении учебных планов они смотрят на статистику оценок и комментариев и понимают, какие курсы предложить студентам на следующий год, что изменить в объеме и в содержании, какие дисциплины добавить, сделать по выбору или поставить на другой курс обучения. Есть и другие примеры использования данных анкеты в методической работе, о них можно прочитать здесь. Наконец, результаты СОП важны для общей управленческой повестки университета, для его руководства: помимо постоянного мониторинга возможных проблемных зон и вопросов, они, к примеру, помогают вычислять часть ключевых показателей эффективности деканов факультетов и академических руководителей образовательных программ, а также много других индикаторов для различных управленческих задач.

Дмитрий Ефимов, начальник отдела обратной связи и внутреннего оценивания Центра внутреннего мониторинга Студенческая оценка преподавания — действительно очень масштабный проект Центра внутреннего мониторинга. Без обратной связи невозможно развиваться, и СОП обеспечивает ее на всех уровнях. В целом студенческие оценки преподавания — один из ведущих инструментов внутреннего мониторинга качества в мировых университетах. Но эта система в нашем университете далеко не статична, не стоит на месте: мы регулярно ищем возможные направления для улучшений и нововведений. За последние годы в ней появились оценка проектов, онлайн-курсов, возможность дать комментарии к дисциплинам, которые еще продолжаются, а также новые, более удобные и стабильные модули просмотра результатов для преподавателей и дэшборды для руководства. По мониторинговым опросам преподавателей мы знаем, насколько СОП для них важна, и стараемся делать процесс работы с ее результатами максимально удобным. Роль студентов в СОП не ограничивается заполнением анкеты. С результатами анкетирования после подписания соглашений о неразглашении конфиденциальной информации регулярно работают различные студенческие исследовательские группы (в том числе представляющие органы студенческого самоуправления). Руководители образовательных программ, как и преподаватели, нередко сами обсуждают результаты СОП с учащимися. В Вышке действительно получилось сформировать внутреннюю культуру обратной связи — взаимную заинтересованность всех сторон в повышении качества образовательного процесса, готовность слушать и принимать другие точки зрения, а также институциональную и технологическую платформу для этого.

