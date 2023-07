Безвизовые групповые поездки с Китаем и Ираном планируется запустить с 1 августа – МЭР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с коллегами из других ведомств проводит большую работу по въездному туризму, в том числе с 1 августа планируется запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина на Алтае.

«Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа у нас заработают электронные визы, и к этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут», – рассказал Максим Решетников.

Для увеличения въездного турпотока также ведется работа по расширению авиасообщения. Сейчас прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Минэкономразвития РФ совместно с Минтрансом России и Росавиацией прорабатывает вопрос о расширении географии и частоты полетов со странами Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Еще одним направлением, которое позволит сделать пребывание иностранцев на территории России более комфортным, является обеспечение возможности безналичных платежей. Планируется, что в 3 квартале 2023 года будет запущен в пилотном режиме проект «Карта туриста», соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом.

Иностранные гости смогут удаленно оформить электронный кошелек с виртуальной картой «МИР» и оплатить необходимые услуги, в том числе проживание в гостинице и трансфер. По приезде в Россию иностранный турист сможет получить пластиковую карту или продолжить использовать виртуальную.

Запуск соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, а также электронной визы будет способствовать росту въездного турпотока. По оценкам Минэкономразвития, по итогам текущего года въездной турпоток может вырасти до 10 млн человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI