Банк России повышает требования к качеству капитала кредитных организаций

Повышение требований к качеству источников капитала банков улучшит их способность абсорбировать потенциальные убытки при реализации рисков.

Пересмотрены пороги существенности, при превышении которых «ненадлежащие» активы, сформированные за счет средств самих банков (например, страховые комиссии, оплачиваемые за счет кредитов банков), исключаются из капитала. Прежние пороги дополнены абсолютными значениями: 100 млн рублей — индивидуальный лимит для каждого ненадлежащего актива и 10 млрд рублей — совокупный лимит по всем таким активам. При этом банки смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям и исключать из капитала то, что не укладывается в новые критерии, по установленному графику (с 1 апреля 2024 года в размере 30% от требуемого вычета, с 1 апреля 2025 года — 60%, с 1 апреля 2026 года — 100%). Банкам теперь также запрещено включать в капитал новые валютные субординированные инструменты. Это позволит минимизировать долгосрочный валютный риск при их погашении. Кроме того, не будет включаться в капитал безвозмездное финансирование, если отсутствует условие о его безвозвратности. Уже полученное финансирование должно быть приведено в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля 2024 года. В перечень косвенных вложений в недвижимое имущество, которые принимаются в расчет показателя иммобилизации, уменьшающего капитал, будут включены сделки продажи имущества на нерыночных условиях. Фото на превью: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

