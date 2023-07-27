Банк России повышает требования к качеству капитала кредитных организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Пересмотрены пороги существенности, при превышении которых «ненадлежащие» активы, сформированные за счет средств самих банков (например, страховые комиссии, оплачиваемые за счет кредитов банков), исключаются из капитала. Прежние пороги дополнены абсолютными значениями: 100 млн рублей — индивидуальный лимит для каждого ненадлежащего актива и 10 млрд рублей — совокупный лимит по всем таким активам. При этом банки смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям и исключать из капитала то, что не укладывается в новые критерии, по установленному графику (с 1 апреля 2024 года в размере 30% от требуемого вычета, с 1 апреля 2025 года — 60%, с 1 апреля 2026 года — 100%).

Банкам теперь также запрещено включать в капитал новые валютные субординированные инструменты. Это позволит минимизировать долгосрочный валютный риск при их погашении.

Кроме того, не будет включаться в капитал безвозмездное финансирование, если отсутствует условие о его безвозвратности. Уже полученное финансирование должно быть приведено в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля 2024 года.

В перечень косвенных вложений в недвижимое имущество, которые принимаются в расчет показателя иммобилизации, уменьшающего капитал, будут включены сделки продажи имущества на нерыночных условиях.

Фото на превью: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom