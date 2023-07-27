Банки реструктурировали свыше 190 тысяч кредитов граждан на 100 млрд рублей: итоги II квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В апреле — июне 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан несколько вырос, со стороны малого и среднего бизнеса — снизился. Подавляющее большинство кредитов банки, как и ранее, реструктурировали по собственным программам.

В частности, граждане реструктурировали на условиях банковских программ 183,9 тыс. кредитов на общую сумму 93,8 млрд рублей, на условиях кредитных и ипотечных каникул — 7,7 тыс. кредитов на 5,9 млрд рублей.

Кроме того, в II квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тыс. кредитов на 12,8 млрд рублей.

Проведена реструктуризация 3,5 тыс. кредитов малых и средних предприятий на сумму 94,5 млрд рублей.

Подробнее читайте в бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».