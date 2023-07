300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока дежурят на улицах столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Они ликвидируют последствия сильного дождя и при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды.

В отдельных районах 26 июля выпало свыше половины месячной нормы осадков. Сверхинтенсивные осадки обрушились на город с 14:00 до 15:00. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Западном (46 миллиметров), Троицком и Новомосковском (42 миллиметра), а также в Северо-Восточном (35 миллиметров) административных округах.

Жителей столицы просят не выходить в непогоду на улицу. Если же это необходимо, надо быть предельно внимательными. Во время дождя возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

