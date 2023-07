26.07.2023 Programa Rządowy Odbudowy Zabytków – rusza II nabór wniosków

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Polskie zabytki to duma wielu polskich lokalnych społeczności. To jednocześnie dbałość o tę żywą tkankę polskiej kultury. Tak naprawdę zabytki przecież przenoszą przeszłość w teraźniejszość i zanoszą ją także w przyszłość do kolejnych pokoleń – są tą arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty i właśnie o nie musimy i chcemy dbać – podkreślał premier Mateusz Morawiecki przy ogłoszeniu wyniku I naboru.

Odbudowa zabytków to także inwestycja w społeczność lokalną, bo to często budynki użyteczności publicznej. To także magnes przyciągający turystów do zapoznania się z lokalną kulturą danego regionu.

Wchodzimy w kolejny etap odważnego rozwoju w obszarze kultury, który będzie służył nam wszystkim – dla wzmocnienia naszej tożsamości i wspólnoty oraz dla piękna Polski.

– Programa Rządowy Odbudowy Zabytków jest nie tylko wyjątkowym, ale i przełomowym działaniem. Nigdy wcześniej tak duże wsparcie finansowe nie zostało przeznaczone na prace przy zabytkach – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Programa Rządowy Odbudowy Zabytków

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

prace konserwatorskie,

restaurante,

robot budowlane.

Więcej o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i nowym naborze

I nabor to dofinansowanie dla ponad 4800 projektów

W ramach pierwszego naboru dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia a 2,51 mld zł. To dodatkowe środki dla samorządów na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Chronimy zabytki przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

– Dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych czy budynków użyteczności publicznej, gminnych szkół, szpitali czasami – właśnie dlatego, że nie chcemy pozwolić, aby te wspaniałe pamiątki polskiej kultury odeszły w zapomnienie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Programa Rządowy Odbudowy Zabytków – wyniki I naboru

Dbamy o nasze dziedzictwo

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to nie jedyna forma dbania o nasze dziedzictwo. W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy łącznie ponad 1,24 mld zł na program „Ochrona Zabytków”, a także rozwinęliśmy listę Pomników Historii.

– W 2015 r. na zabytki w skali całego państwa przeznaczano około 80 mln zł rocznie. Dziś budżet ministerialnego programu „Ochrona zabytków” jest już ponad trzykrotnie wyższy, a mimo to nadal nie zaspokaja wielu potrzeb. Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków kolejne tysiące zabytkowych obiektów – kamienice, siedziby szkół, przedszkoli, instytucji publicznych, ale także kościoły i cmentarze – przejdą renowacje i znów b ędą cieszyć swoim pięknem – podkreślił ministro Gliński.

Dodał także, że: – Zadbane odrestaurowane zabytki to koło zamachowe gospodarki, ale również wyraz wspólnej troski o nasze dziedzictwo, o materialne pamiątki przeszłości, o to, co jest ważne dla Polski i Polakó w jako wspólnoty. W zabytkach zaklęta jest tradycja i pamięć. Zabytki emanują pięknem, a pamięć i piękno budują wspólnotę.

