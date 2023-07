«Южный порт пяти морей»: Музей транспорта Москвы представил экскурсию по Южному речному вокзалу

Source: MIL-OSI Russian Language News

«По решению Мэра Москвы Южному речному вокзалу возвращен исторический облик, при этом сохранено архитектурное наследие. Он вновь похож на теплоход — таким его задумывали архитекторы. На свое место вернулись шпиль, компас и пять скульптур — символы пяти морей, с которыми связана столица. Теперь историю вокзала можно узнать на экскурсии Музея транспорта Москвы “Южный порт пяти морей”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На экскурсии расскажут о важных периодах в истории строительства вокзала. Планировать его размещение начали в 1932 году, в 1935-м утвердили в Генплане Москвы. В 1985 году по проекту архитектора Юрия Когана построили здание в стиле позднего советского модернизма. В 2023-м вокзал открыл свои двери после реставрации. В программу также входит посещение выставки музея «Москва-река пассажирская», которая рассказывает о развитии речного сообщения в столице.

«Экскурсию “Южный порт пяти морей” мы посвятили непростой и витиеватой биографии вокзала. Вы узнаете, как менялся Южный речной вокзал в ХХ веке и как возрождался в ХХI. А на выставке “Москва-река пассажирская” увидите модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику более чем из 10 государственных и частных собраний, а также коллекцию проездных билетов и архивных печатных изданий на тему речного транспорта», — отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Экскурсии проходят с четверга по воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Стоимость билета — 500 рублей, льготного — 350. Купить билет можно на сайте. Место сбора — выставочное пространство Музея транспорта Москвы.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и исследовательский центр. В фондах музея находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных площадках, на экскурсиях в фондах хранения коллекции, а также на объектах транспортной инфраструктуры города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему вернут исторический облик.

Площадки Музея транспорта Москвы:

— павильон № 26 ВДНХ «Транспорт СССР». Здесь музей организует временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей;

— выставочное пространство музея на Северном речном вокзале. Отреставрированные интерьеры вокзала стали местом для реализации современных художественных проектов на тему транспорта. Инсталляции демонстрируют в зале ожидания для всех гостей речного вокзала;

— выставочное пространство музея на Южном речном вокзале. На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки — от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке;

— Московский метрополитен. В рамках проекта «Станция “Музейная”» на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами на темы, актуальные для транспортной отрасли всего мира.

