Узнать столицу: в онлайн-викторине о Москве приняли участие более 4,5 тысячи человек

В интерактивной викторине, доступной в мобильном приложении «Макет Москвы» с июня 2021 года, приняли участие 4,5 тысячи человек. Большинство из них ответили на семь и более вопросов и получили памятные призы — дождевики и книги с фотографиями макета. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Викторина имеет три уровня сложности. Участники могут проверить знания о Москве, ее истории, архитектуре и известных личностях, например узнать здание, памятник или улицу по картинке. Сессия состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами ответа, на каждое задание дается одна минута.

«Кроме того, с помощью мобильного приложения можно послушать рассказ об истории создания макета Москвы, аудиоэкскурсии о миниатюрной столице, узнать свежие новости и анонсы предстоящих событий, а также заранее записаться на экскурсию в павильон “Макет Москвы”, который расположен на Сиреневой аллее ВДНХ», — добавил Сергей Левкин.

Скачать приложение можно в App Store или Google Play.

Павильон «Макет Москвы» работает с октября 2017 года. Его площадь составляет 429 квадратных метров, здесь размещено 23 тысячи зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400. Сегодня это один из самых посещаемых павильонов ВДНХ: только за прошлый год его экспозицию увидели почти 450 тысяч человек.

