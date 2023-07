Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервис онлайн-заказа льготного питания в молочно-раздаточных пунктах появился в декабре 2021 года. За время работы он сэкономил москвичам восемь миллионов визитов в поликлиники и на молочные кухни, не связанных с получением продукции. Уже полтора года питание выдают по электронному направлению без необходимости ежемесячного посещения поликлиники и оформления бумажного рецепта. Об этом рассказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

«Полтора года назад в Москве стал доступен сервис онлайн-заказа питания на молочной кухне. С любого устройства горожане на mos.ru могут выбрать удобный график получения продуктов, подходящий молочно-раздаточный пункт, а получить питание — по электронному направлению, которое достаточно показать на экране смартфона. Посетить медорганизацию, чтобы взять заключение врача для бесплатного получения продуктов в молочно-раздаточном пункте, нужно один раз, далее электронная услуга по оформлению заказов в онлайн-формате будет доступна автоматически. С момента начала работы сервиса москвичей избавили от восьми миллионов лишних визитов в поликлиники и на молочные кухни», — пояснила Елена Шинкарук.

В Департаменте информационных технологий отметили, что пользователям доступна информация об объеме продукции в выбранный день.

На бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети до трех лет, дети до семи лет из многодетных семей, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды.

Для получения продуктов необходимо подать заявление в электронном виде на портале mos.ru с помощью услуги «Подача заявления на получение питания на молочной кухне». Тем, кто не посещал до этого медорганизацию и не получал электронное заключение врача, потребуется личный визит к участковому врачу. После этого на mos.ru станет доступен сервис «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов».

После оформления заказа формируется электронное направление, которое необходимо предъявить на молочно-раздаточном пункте для получения продуктов питания.

В Москве работает более 200 молочно-раздаточных пунктов, они открыты с 06:30 до 15:00 (перерыв — с 12:30 до 13:00).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI