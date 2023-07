С начала года жители столицы приобрели у города более пяти тысяч парковочных мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

С января по июнь 2023 года на городских торгах реализовано более пяти тысяч машино-мест. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более пяти тысяч парковочных мест на сумму свыше двух миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в январе — июне прошлого года, когда на городских торгах было реализовано 2,5 тысячи таких лотов на сумму 1,1 миллиарда рублей. Машино-места, предлагаемые горожанам, располагаются как в подземных паркингах, так и на многоуровневых наземных автостоянках во всех округах Москвы. Их площадь варьируется от восьми до 45 квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Парковочные места были реализованы через открытые аукционы, а также посредством публичного предложения и без объявления цены. Жители столицы активно участвовали в торгах: в среднем на один лот претендовали три участника. Средняя цена машино-места по итогам торгов составила около 400 тысяч рублей.

«Самым популярным стало парковочное место площадью 16 квадратных метров в подземном паркинге на бульваре Маршала Рокоссовского: на него претендовали сразу 36 участников. Больше всего лотов за полгода реализовано на западе столицы — 1058. В Северо-Западном административном округе автовладельцы приобрели на торгах 1025 парковочных мест, еще 857 — на юго-западе города», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Кроме машино-мест, Москва реализует на торгах нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки различного назначения, нестационарные торговые объекты. Инвесторы получают широкие возможности по использованию коммерческой недвижимости: здесь открываются парикмахерские, магазины и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты, способствующие развитию инфраструктуры города. Граждане также могут приобретать и арендовать участки под строительство частных домов.

Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» есть вся информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

