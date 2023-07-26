С начала года город выделил землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года город выделил более 50 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по июнь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 28 договоров аренды земельных участков площадью 53 гектара для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 400 тысяч квадратных метров», — рассказал заммэра.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить определенные объекты. Например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные и спортивные учреждения. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

«Восемь участков площадью 15,6 гектара выделено для спорткомплексов. Пять участков площадью 6,8 гектара предоставлено для возведения объектов образования, рассчитанных на 2,1 тысячи учеников и воспитанников. Девять участков площадью 22 гектара — для коммерческих объектов, еще 8,6 гектара — для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также для создания производств», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в поселении Щаповском появится школа на 800 мест с дошкольным отделением. На Ленинградском проспекте инвестор построит многофункциональный ледовый комплекс площадью 169 тысяч квадратных метров. На проспекте Андропова появится два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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