Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город получил более трех миллионов медицинских изделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Его заключили в 2019 году с резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы — на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 миллиарда рублей», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания создала новую производственную линию. К концу 2023-го предприятие планирует выйти на полную мощность и ежегодно выпускать до восьми миллионов единиц продукции по 50 наименованиям. Благодаря этому столица будет полностью обеспечена основными медизделиями для стомированных пациентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI