Стань участником Международного конкурса «Вместе против коррупции»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участие в Международном молодежно м конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», организованном Генерально © прокуратурой РФ.

Цель конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использо ванию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией.

Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет как индивидуально, так и в составе творче ских коллективов.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший плакат» y «Лучший видеоролик». Требования к работам и полные правила конкурса доступны на официальном сайте www.anticorruption.life.

Desde el 1 de octubre de 2023 hasta las 18:00 en Moscú.

Más opciones de actualización сайте конкурса «10 лучших плакатов» y «10 лучших видеороликов».

Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров будет приурочено к Международно му дню борьбы с коррупцией, который празднуют 9 декабря.

Fecha de publicación: 26.07.2023

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