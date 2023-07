«Станция Манеж»: на Московском урбанистическом форуме заработает выставка, посвященная городскому транспорту

Source: MIL-OSI Russian Language News

С новейшими решениями в сфере столичного транспорта познакомят посетителей новой городской выставки «Станция Манеж». Она откроется в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме в середине августа.

«Мэр Москвы поставил задачу сделать так, чтобы у москвичей всегда был комфортный выбор на чем передвигаться. Поэтому в столице мы расширяем сеть рельсового каркаса, запускаем новые виды городского транспорта, развиваем пассажирские сервисы. Хотим подробнее рассказать обо всех наших проектах. Выставка “Станция Манеж” позволит больше узнать о планах на ближайшее будущее, а также взглянуть на транспортную систему Москвы под необычным углом», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выставке представят новейший подвижной состав столицы. Две модели последних поездов метро и Московских центральных диаметров (МЦД) уже установлены на Манежной площади. Это вагоны поездов «Иволга 3.0» и «Москва-2020». Все желающие смогут зайти в вагоны и оценить, как модернизировали столичный рельсовый транспорт.

Вагон «Иволги 3.0» установили на внешней экспозиции выставки. Поезд отличают широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Здесь также есть места для велосипедов и самокатов, колясок и багажа. Кроме того, для пассажиров появилось больше Type-C и USB-розеток, а также беспроводные зарядки. Поезд «Москва-2020» также отличает современность и комфорт. Уровень шума здесь снижен на 15 процентов, установлены мощные климатические системы с обеззараживанием воздуха.

Современный подвижной состав представят не только на Манежной площади. На первом этаже Центрального выставочного зала «Манеж» можно будет узнать о планах по строительству метро, вокзалов, станций и автодорог. Посетителей ждут интерактивные зоны, посвященные Московским центральным диаметрам, Московскому центральному кольцу и Большой кольцевой линии, а также реалистичный макет тоннеля строящейся линии МЦД-5. Здесь каждый желающий сможет почувствовать себя строителем МЦД. Инженерная конструкция тоннеля в точности повторяет оригинал.

К Московскому урбанистическому форуму на Манежную площадь доставили современный вагон «Иволга 3.0»На выставку «Станция Манеж» доставили самый современный вагон метро

