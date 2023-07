Специалисты начали работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. Приступили к проведению строительно-монтажных работ в рамках масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны — Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета», — отметил Петр Бирюков.

Энергетики уже установили две новые распределительные трансформаторные подстанции. В этом году предстоит проложить четыре питающие кабельные линии 10 киловатт общей протяженностью два километра.

«В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, проложим дополнительные питающие линии 10 киловатт и абонентские распределительные сети. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения», — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности. Это означает, что в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

С начала года в столице обеспечили энергоснабжением больше 800 объектов

