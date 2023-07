Специалисты ведущего предприятия в отрасли микроэлектроники поделятся опытом с молодыми сотрудниками

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года преподавательский состав корпоративного университета резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» пополнился 132 наставниками из числа сотрудников. Через систему наставничества проходят молодые специалисты и новые работники предприятия. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Указом Президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Важную роль в воспитании новых специалистов и распространении опыта лучших научных и производственных практик отводят высокотехнологичным и наукоемким предприятиям. Так, в 2022 году один из лидеров отечественной отрасли микроэлектроники открыл на своей базе корпоративный университет для переподготовки собственных кадров без отрыва от производства.

«Высокотехнологичные компании — резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” нуждаются в узкоспециализированных технических кадрах. Только в первом квартале этого года завод “Микрон” открыл более 80 высокотехнологичных рабочих мест. В рамках обучения в корпоративном университете с молодыми кадрами будут работать 132 наставника. Они поделятся знаниями об особенностях современных производств, опытом и наработками и тем самым помогут формировать корпоративную культуру, развивать инновации и повышать производительность труда. Университет компании предлагает более 300 специальных программ подготовки и 690 дистанционных обучающих курсов», — рассказал Владислав Овчинский.

Система наставничества является одним из ключевых компонентов обучения в университете. Программа также включает в себя курсы повышения квалификации от других компаний, экскурсии по производству для новых сотрудников, внутрикорпоративные конкурсы профессионального мастерства и вовлечение работников в процесс непрерывного обучения.

«Завод является признанным лидером отечественной отрасли микроэлектроники, одним из крупнейших поставщиков инноваций. В 2022 году предприятие присоединилось к нацпроекту “Производительность труда”, который также стал одним из инструментов повышения квалификации кадров, и за первые полгода участия ускорило производство экспортной продукции на 30 процентов», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Период обучения новых сотрудников предприятия составляет три месяца. Елена Горбачева, руководитель корпоративного университета АО «Микрон», добавила, что для их эффективной адаптации создали специальный курс подготовки персонала по технологии производства микроэлектронных изделий. В первом квартале этого года внутреннее производственное обучение прошли 120 работников, которым необходимо повысить квалификацию для соответствия требованиям должности. Наставники в свою очередь помогают молодым специалистам формировать индивидуальный путь профессионального развития.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом отечественной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

